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- Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu
Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu
- AA
- 16.05.2021 - 23:15
- Güncelleme : 16.05.2021 - 23:44
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda bozayıların sayısı, iki yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla arttı.
İNCİ VE GÜÇLÜ, ÖZENLE BAKILIYOR
Biri dişi olan "İnci" ve "Güçlü" adı verilen 4 aylık bozayılar, kendileri için özel olarak ayrılan yaşam alanında veteriner hekim ve personel tarafından özenle bakılıyor.
Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu-Video
PARKIN NEŞESİ OLDULAR
Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi haline gelen boz ayılar, yaşam alanlarındaki havuza girerek renkli görüntüler oluşturuyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.
"DOĞAL YAŞAMLARINA UYGUN ORTAM HAZIRLIYORUZ"
Bozayılara gerekli aşı ve vitaminlerin yapıldığını aktaran Çevirgenoğlu, "Annelerinden ayıralı yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünler, meyve ve sebzeyle besleniyorlar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları çok iyi." ifadesini kullandı.
DİĞER PARK HAYVANLARI DA YAVRULADI
Çevirgenoğlu, parkta bulunan lemur, oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını bildirdi.