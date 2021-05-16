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    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda dünyaya gelen iki bozayı, yaşam alanlarındaki havuza girerek renkli görüntüler oluşturuyor.
    • AA
    • 16.05.2021 - 23:15
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 23:44
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    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu

    Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda bozayıların sayısı, iki yavrunun dünyaya gözlerini açmasıyla arttı.

    İNCİ VE GÜÇLÜ, ÖZENLE BAKILIYOR

    Biri dişi olan "İnci" ve "Güçlü" adı verilen 4 aylık bozayılar, kendileri için özel olarak ayrılan yaşam alanında veteriner hekim ve personel tarafından özenle bakılıyor.

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı'nın maskotu oldu-Video

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #1

    PARKIN NEŞESİ OLDULAR

    Tarsus Doğa Parkı'nın neşesi haline gelen boz ayılar, yaşam alanlarındaki havuza girerek renkli görüntüler oluşturuyor.

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #2

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı Sorumlu Veteriner Hekimi Celal Çevirgenoğlu, yavru ayıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #3

    "DOĞAL YAŞAMLARINA UYGUN ORTAM HAZIRLIYORUZ"

    Bozayılara gerekli aşı ve vitaminlerin yapıldığını aktaran Çevirgenoğlu, "Annelerinden ayıralı yaklaşık 1 ay oldu. Bundan sonraki süreçte biz ilgileneceğiz. Şu anda kanatlı ürünler, meyve ve sebzeyle besleniyorlar. Doğal yaşamlarına uygun bir şekilde ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Düzenli ve dengeli bir şekilde besleniyorlar. Ortam refahları çok iyi." ifadesini kullandı.

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #4

    DİĞER PARK HAYVANLARI DA YAVRULADI

    Çevirgenoğlu, parkta bulunan lemur, oklu kirpi ve ceylanların da yavruladığını bildirdi. ​​​​​​​​​​​​​​

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #5

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #6

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #7

    Yavru bozayılar İnci ve Güçlü, Tarsus Doğa Parkı nın maskotu oldu #8

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