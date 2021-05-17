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- Yavru vatan Kıbrıs'a özgü: Mücendra pilavı tarifi
Yavru vatan Kıbrıs'a özgü: Mücendra pilavı tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Mücendra pilavı yer aldı. İzleyiciler, Mücendra pilavı tarifini araştırmaya başladı. İşte Kıbrıs mutfağından Mücendra pilavı tarifi
- Haber Merkezi
- 17.05.2021 - 17:27
- Güncelleme : 17.05.2021 - 17:30
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Mücendra pilavı yer aldı.
Mücendra pilavının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden Mücendra pilavı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Gemici pilavı da denilen Mücendra pilavı, Kıbrıs mutfağına özgü bir yemektir. Halk adıyla fakir yemeği olarak da anılan bu pilav, diğer pirinç pilavlarından farklı olarak yeşil mercimek ve soğanla yapılıyor.
Peki Mücendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Mücendra pilavı tarifi...
MÜCENDRA PİLAVI MALZEMELERİ
- 2 su bardağı yeşil mercimek
- 1,5 su bardağı pirinç
- 1 adet kuru soğan
- 4 yemek kaşığı zeytin yağı
- 4 su bardağı su
- İsteğe göre baharat
- Karabiber
- Tuz
MÜCENDRA PİLAVI NAIL YAPILIR? MÜCENDRA PİLAVI TARİFİ
- Mercimeklerin suyunu süzdükten sonra tencereye üzerlerini örtecek kadar su koyup orta ateşte haşlayın.
- Ortalama 20 dakika kadar kaynadıktan sonra, suyunu süzüp soğuması için bir kenara alın.
- Başka bir tencerede doğradığınız soğanları, yağ ile birlikte ortalama 5 dakika kavurun.
- Daha sonra pirinci ilave edip 5 dakika daha kavurun.
- Yeşil mercimeği, tuzu, kara biberi ve suyu ekleyerek kısık ateşte karıştırın.
- Tencerenin kapağını kapatarak ve ara ara karıştırarak kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.
- Ardından pilavı 15 dakika dinlendirin.
- Mücendra pilavı servise hazır. Afiyet olsun...