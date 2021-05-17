Yavru vatan Kıbrıs'a özgü: Mücendra pilavı tarifi

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Mücendra pilavı yer aldı. İzleyiciler, Mücendra pilavı tarifini araştırmaya başladı. İşte Kıbrıs mutfağından Mücendra pilavı tarifi

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Mücendra pilavı yer aldı.

Mücendra pilavının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden Mücendra pilavı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Gemici pilavı da denilen Mücendra pilavı, Kıbrıs mutfağına özgü bir yemektir. Halk adıyla fakir yemeği olarak da anılan bu pilav, diğer pirinç pilavlarından farklı olarak yeşil mercimek ve soğanla yapılıyor.

Peki Mücendra pilavı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Mücendra pilavı tarifi...

MÜCENDRA PİLAVI MALZEMELERİ