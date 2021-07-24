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    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca'da misafir

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan hayvanat bahçesinde yaşayan 21 lemurun neslinin tükenmemesi, sağlıklı yaşamaları ve üremeleri için çalışmalar yürütülüyor.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 24.07.2021 - 10:53
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    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca'da misafir

    Afrika kıtasına bağlı bir ada ülkesi olan Madagaskar bölgesinde yaşayan ve yavrularını sırtlarında taşımalarıyla dikkat çeken lemurlar, ağaçların kesilmesiyle birlikte yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

    KORUMA İÇGÜDÜSÜ İLE YAVRULARINI SIRTINDA TAŞIYOR

    Sebze ve meyve ağırlıklı beslenen lemurlar, koruma iç güdüsüyle yavrularını sürekli sırtında taşıyarak, yaşadıkları ağaçların tepesinden bir başka ağaca zıplıyor. Yavrular da annelerinin sırtından hiçbir zaman inmiyor.

    AĞAÇLAR KESİLDİKÇE YAŞAM ALANLARI YOK OLUYOR

    Ancak ağaçların kesilmesi, lemurların nesillerini tehlikeye sokuyor. Yaşam alanları tahrip edilen bu tür, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor.

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca'da misafir ViDEO

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #1

    DARICA'DA 21 LEMUR VAR

    Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde ise, farklı türlerden 21 tane lemur bulunuyor. Burada, lemurlara bol bol sebze ve meyve verilerek üremelerine destek olunup, nesillerinin devamının sağlanması için çalışmalar gerçekleştiriliyor.

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #2

    BAKICILARINI KAPIDA BEKLİYORLAR

    Ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterdiği hayvanlar, kendilerine yemek getiren bakıcılarını heyecanla kapıda bekliyor. Bakıcıları yemekleri kaplarına koydukları anda lemurlar, hep birlikte hızlıca yemekleri yiyor.

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #3

    “BESLENMELERİ ONLAR İÇİN BİR AKTİVİTE OLUYOR”

    Hayvanat Bahçesi Veteriner Sağlık Teknikeri Esra Kemal, “Genelde ağaç üstlerinde yaşarlar. Sebze ve meyve ağırlıklı beslenirler. Buradaki beslenme programları da sabah, öğle, akşam şeklinde. Sabah ve akşam genellikle sebze ve meyve yiyorlar. Öğle vakti ise zenginleştirme tarzında bal, çerez, buzlu meyve, mısır gibi değişken şeyler veriyoruz. Zenginleştirmeyi, hem karınlarını doyuracağı hem de ulaşmak için harcayacağı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Örneğin delikli topların içine yiyecekleri yerleştirip barınaklarına asıyoruz. Onlar hem topun içerisinden topu almak için uğraşıyorlar hem de aldıktan sonra karınlarını doyuruyorlar. Onlar için de bir aktivite oluyor.” dedi.

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #4

    “SOYLARI TEHLİKE ALTINDA”

    Ağaçların kesilmesiyle birlikte lemurların yaşam alanlarının da tehlikeye girdiğini vurgulayan Kemal, “Soyları tehlike altında. Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi’nde ise 16 tane halka kuyruklu lemur, 3 tane kızıl yakalı lemur, 2 tane de siyah beyaz lemurumuz bulunmaktadır. Burada lemurların çiftleşmeleri için bol yiyecekleri olması gerekiyor. Burada yemek imkanları olduğu için ve rahatları da yerinde olduğu için çiftleşme çok sayıda gerçekleşiyor.

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #5

    LEMURLAR YAVRULARINI SIRTLARINDA TAŞIYARAK GEZİYOR

    Lemurlar yavrularını sırtlarında taşıyarak geziyorlar. Yavrular da annelerinin sırtlarından inmiyor. Ziyaretçilerin ilgisi genellikle yoğun oluyor özellikle öğle saatlerinde yaptığımız zenginleştirmelerde lemurlar daha canlı bir şekilde hareket ettikleri için ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Severek izliyorlar. Bazıları bana alıştığı için kafese girer girmez üzerime atlıyorlar, sarılıyorlar bana. Elimle besliyorum, alıştıkları için yanıma geliyorlar. Ben onları seviyorum, onlar da beni.” diye konuştu.

    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #6

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    Yavrularını sırtında taşıyan lemrular Darıca da misafir #12

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