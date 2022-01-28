Euro
15.1244
-0.70%
Dolar
13.5359
-0.84%
Altın
777.1960
-1.38%
Borsa
1983
-0.73%
Bitcoin
511.663
1.90%
BTXN Coin
30.00
10.53%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Çok bulutlu 5 C

    Yavuz Selim Kıran'dan Türkevi paylaşımı

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New York'taki Türkevi'ne hayran kalan Amerikalının görüntülerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.01.2022 - 18:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yavuz Selim Kıran'dan Türkevi paylaşımı

    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsoloslu'ğunun yer alacağı yeni Türkevi binası, ABD'de 20 Eylül 2021'de hizmete girdi.

    Türk diplomasisinin en önemli yatırımlarından biri olan Türkevi, lale motifiyle New York'un da en dikkat çekici yapılarından biri oldu.

    TÜRKEVİNE HAYRAN KALAN AMERİKALI

    Birçok konuğa evsahipliği yapan yapıya ziyaretçiler hayranlıklarını gizleyemiyor.

    Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, o anlardan birinde kaydedilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

    Görüntülerde binayı ziyaret eden bir Amerikalının yaşadığı şaşkınlık yer alıyor.

    Yavuz Selim Kıran'dan Türkevi paylaşımı VİDEO

    Yavuz Selim Kıran dan Türkevi paylaşımı #1


    Görüş Bildir