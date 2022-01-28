Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, New York'taki Türkevi'ne hayran kalan Amerikalının görüntülerini paylaştı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsoloslu'ğunun yer alacağı yeni Türkevi binası, ABD'de 20 Eylül 2021'de hizmete girdi.

Türk diplomasisinin en önemli yatırımlarından biri olan Türkevi, lale motifiyle New York'un da en dikkat çekici yapılarından biri oldu.

TÜRKEVİNE HAYRAN KALAN AMERİKALI

Birçok konuğa evsahipliği yapan yapıya ziyaretçiler hayranlıklarını gizleyemiyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, o anlardan birinde kaydedilen görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

Görüntülerde binayı ziyaret eden bir Amerikalının yaşadığı şaşkınlık yer alıyor.

Yavuz Selim Kıran'dan Türkevi paylaşımı VİDEO