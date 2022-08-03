Yavuzoğulları tarım sırrını açıkladı

Tarımın sırrı Plant Activity! Yavuzoğulları, son girişimi olan Plant Activity ile birlikte tarıma dair tüm sorunları çözüme kavuşturuyor!

Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de tarım alanında çoraklaşma, tarım alanlarının küçülmesi, verimsizlik ve benzeri gibi sorunlar yaygın bir şekilde görülmeye başlanmıştır. Tarım sektörünün ileri gelen firması olan Yavuzoğulları Tarım, birçok konuda olduğu gibi bu sorunlara karşı da Ulvi Tokdemir önderliğinde kayıtsız kalmamış ve bu yönde yıllar süren çeşitli çalışmalar yapmıştır.

Sektöre yönelik dünyadaki tüm gelişmeleri, teknolojik yenilikleri ve bilimi yakından takip eden Yavuzoğulları Tarım şirketi; detaylı incelemeleri neticesinde toprakta çok fazla biriken toksik maddenin, toprağın organik madde bakımından fakirleşmesinin ve toprak altında mikrobiyal yaşamın bitmesinin bu sorunların temel nedeni olduğunu görmüş ve bunun için de hem bitkiye hem toprak yapısına fayda sağlayacak ürün hazırlıklarına başlamıştır.

Plant Activity markasının kurucusu olan Ulvi Tokdemir’in “Çocukluk hayalim” diyerek ifade ettiği bu marka, şimdilerde ise tüm çiftçilere bol verimli hasatlar yapabilmeleri için destek olmaya devam ediyor. Tarımın tüm sırlarını içerisinde barındıran Plant Activity, bu noktada Yavuzoğulları Tarım şirketinin de tarımdaki olumsuzluklara karşı edindiği en büyük sır ve silah haline gelmiştir.

Toprağın ve bitkinin yapısını bozmadan, organik yollarla verimi en üst seviyeye çıkaran organik sıvı gübre; sadece Türkiye’nin değil tüm dünya ülkelerinin vazgeçilmezi olacak kadar iddialı özelliklere sahiptir.

Toprağı ve Bitkiyi İyileştiriyor

Çiftçinin en önemli sorunlarından birisi bitkilerin gelişim bozukluğu ve aynı zamanda zirai don olayıdır. Bitkilerin gelişimini olması gerektiği gibi tamamlayamaması, zirai donun bitkilere ciddi anlamda zarar vermesi verimi doğrudan düşüren nedenlerdir. Ancak tüm sorunlar Plant Activity ile son buluyor!

Bitkilerin gelişim bozukluklarını ve zirai donun olumsuz etkilerini engelleyen Plant Activity, aynı zamanda toprağı besleyerek gübrenin bitkiler tarafından daha kolay alınmasını sağlar. Kullanılan zirai ilaçların faydalarını maksimum seviyeye çıkarır ve toprağın organik maddeye olan ihtiyacını da neredeyse tamamen karşılar.

Plant Activity organik sıvı gübre; toprağın su tutma gücünü arttırır ve böylece etkili bir köklenme ortamı oluşturacak ajanlara sahiptir. Bu ajanlar sayesinde köklerin çürümesini engeller, bitkilerde meydana gelen kök yanığı durumlarında kılcal oluşumu yaparak bitkilerde iyileşme sağlar.

Bitkilerin görünen kısmı kadar toprak altında görünmeyen kısmı da önemlidir. Hatta bir bitkinin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için asıl toprak altındaki kısma özen gösterilmelidir. Bu bilinçle oluşturulmuş olan Plant Activity, köklerde gelişimi sağlıklı bir şekilde hızlandıran bakterileri kodlayarak harekete geçmesini sağlar.

Topraktaki Zararlı Maddelere Karşı Güçlü Bir Silahtır

Tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden birisi de toprağın içinde biriken toksik maddelerdir. Plant Activity ise bu konuda özel geliştirmiş organik formülü sayesinde toprakta toksik maddelerin yok olmasını sağlarken, bu maddelerin birikimini de tamamen engeller.

Özel ve organik formülü içerisinde birçok nem partikülleri vardır. Bu partiküller sayesinde bitki kökleri rahatlar ve gelişim hızlanır. Diğer tarafından bitkinin stresini tamamen ortadan kaldırarak verimsizliğe dair tüm olumsuzlukları ortadan kaldıran Plant Activity, meyve kalibresini hızla arttıran ve aynı zamanda rekolte artışını garantileyen sıvı ve organik formüllü güçlü bir silahtır. Mahsullerin sadece gelişimini değil aynı zamanda organik bir şekilde verimliliğini arttırmak isteyen her çiftçi için kısa sürede derdine derman olacak mucizevi bir marka haline gelmiştir.

Bu faydaların tamamı bilimsel süreçten geçerek bilimsel bir alt yapıya sahip olan sonuçlardır. Nitekim Yavuzoğulları’nın tarımın sırrı olarak açıkladığı Plant Activity; gerçekten de tarımın tüm sırlarını içerisinde barındırıyor!