Yay burcunda retrolu yeniay! Gökyüzü "eskiyi kapat" diyor... Sarsıcı günler kapıda! Yay burcunda gerçekleşecek olan yeniay önce hem ilişkiler hem de parasal konularda dikkatli hareket etmek gerekiyor.

ensonhaber.com

Merhaba, ben Asrtolog Filiz İnsel...

Yarın Yay burcunda gerçekleşecek olan yeniayın detaylarını sizin için kaleme aldım.

13 Aralık tarihinde saat 02:32'de, Yay burcunun 20 derecesinde bir Yeniay gerçekleşecek. Yeni aylar genellikle yeni başlangıçlar ve kararlar için uygun zamanlar olarak kabul edilir. Ancak, bu kez gökyüzünde Güneş ve Neptün arasında bir kare açı var, üstelik iletişim gezegeni Merkür de Oğlak burcunda retro harekete başlayacak. Bu durumlar nedeniyle zihinsel açıdan karmaşık bir dönem olabilir.

Yeni Ay anında, savaş gezegeni Mars da sahnede olacak, bu da işe girişirken ya da çaba harcarken dikkatsizce ve detaylara takılmadan olaylara girişmemize neden olabilir. Bu süreçte dikkatli olunması gereken bir diğer faktör ise, bireylerin Merkür'ün retro hareketine geçtiği ve Güneş ile Ay'ın Neptün ile kare açı yaptığı günlerde her türlü girişimi ve iletişimi dikkatlice düşünerek yapmalarıdır. Aksi takdirde, hayal kırıklıkları ve yanıltıcı durumlarla karşılaşma olasılığı artabilir.

Para ve ilişkilere dikkat edin

Yay burcu, hak, hukuk, adalet, akademisyenlik, senatörlük, uzak ve yakın yolculuklar, üniversiteler, felsefe gibi temaları içerir. Önümüzdeki on beş gün boyunca bu konular ön planda olacak gibi görünüyor. 2024'e yaklaşırken, bu Yeniay döneminde zihinsel olarak derinleşmek, hayaller kurmak, spiritüel çalışmalar yapmak, keşfe çıkmak ve öğrenim görmek için uygun bir zaman olabilir.

Ayrıca, bu Yeniayda dikkat çekilmesi gereken bir diğer konu ise para ve ilişkiler. Venüs Akrep burcunda seyrediyor ve karşısında Jüpiter Boğa burcunda. Bu durum, gereksiz harcamalara ve ilişkilerde aşırı fedakarlık veya israf eğilimine işaret edebilir. Para ve sevgi konularında dikkatli olmak önemlidir, çünkü bu dönemde kayıpları telafi etmek zor olabilir.

Zihinsel fikirleri hayata geçirmek için güzel fırsatlar bulunabilir, ancak iş, kariyer, emlak ve toprak konularında kararlar alırken, plan yaparken, imza atarken ve iletişimde bulunurken her şeyi iki kez kontrol etmek önemlidir

Zihinsel projelerimizi hayata geçirmek için güzel fırsatlarla karşılaşabiliriz; iş, kariyer, emlak ve toprak konularında destekleyici etkiler bulunmaktadır. Ancak, karar alırken, plan yaparken, imza atarken ve sözlü konuşmalarda, hatta seyahatlerde her şeyi dikkatlice kontrol etmek önemlidir.

Şimdi, birlikte burçların etkilerine bakalım:

Koç Burcu ve Yükselen Koçlar:

Hukuksal meseleler gündeme gelebilir ve bir dava açma kararı alabilirsiniz. Uzaklara seyahatler gerçekleşebilir; görmediğiniz yerlere gitme isteği ortaya çıkabilir. Yeni bir dil kursuna başlama veya yüksek öğrenimle ilgili yeni bir başlangıç yapma olasılığınız var. Merkür retrosu kariyer evinizde gerçekleşeceği için, kariyer ve toplumsal statüyle ilgili kararlarınızı dikkatlice düşünmeniz önemlidir.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğalar:

Yeni ay, vergi, nafaka, miras, prim veya eşten gelecek paralarla ilgili gelişmeler ve sürprizler getirebilir. Sağlık konularında dikkatli olmanız gerekebilir, ani bir operasyon geçirme olasılığınız var. Felsefi konulara ilgi duymaya başlayabilirsiniz. Merkür retrosu, daha önce yarım bıraktığınız eğitim veya hukuksal süreçleri tekrar önünüze getirebilir, seyahatler yapabilir ve yeni bir eğitim veya dil öğrenme isteği uyandırabilir.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler:

Bu yeni ay, ilişkisi olmayan İkizler için yeni bir ilişki veya mevcut ilişkiyi ileri taşıma fırsatları sunabilir. Aynı zamanda ortak işlere girişmeyi düşünen veya zaten ortak iş yapan bir İkizlersiniz. Ortaklıklarınızda sürpriz gelişmeler olabilir, imza atarken dikkatli olmanız önemlidir. Merkür sizi vergi, nafaka, miras, eşin parası ve banka konularında gecikmeler ve sorunlarla karşılaşabileceğiniz bir döneme yönlendirebilir; bu nedenle imza atarken dikkatli olun..

Yengeç Burcu Yükselen Yengeçler:

Bu yeniayda sağlık sorunlarıyla uğraşabilirler, özellikle enfeksiyon hastalıklarına karşı dikkatli olmalıdırlar. Eşleriyle ilgili hastane ziyaretleri ve koşuşturmalar gündeme gelebilir. İş hayatında ve iş ilişkilerinde karar verme süreçleri önem kazanacak, bu konularda düşünce ve kararlarını iyi değerlendirmeleri gerekecek. Kariyerlerindeki sorumluluklar artacak ve önlerini görmekte zorlanabilirler. Mekür retrosu, ikili ilişkileri ve ortaklıkları sınamak için geri hareket ediyor. Geçmişten gelen konular gündeme gelebilir, bu nedenle karar verme süreçlerini retrodan sonrasına bırakmak daha iyi olacaktır.

Aslan Burcu Yükselen Aslanlar:

Aslan burcu yükselen Aslanlar için yeni ay, yeni bir aşk ilişkisi, evlilik veya çocuk sahibi olma gibi olasılıkları beraberinde getirebilir. İletişim trafiği yoğun olacak, yanlış mesajlar göndermemeye dikkat etmek önemli olacaktır. Merkür retrosu, sorumluluk alınan alanda yavaşlamaya ve zorlanmaya neden olabilir. İş hayatı, iş arkadaşları ve günlük işlerde her şeyi iki kez kontrol etmekte fayda var. Elektronik eşyalara özellikle dikkat edilmelidir.

Başak Burcu Yükselen Başaklar:

Başak burcu yükselen Başaklar, yeni ayın getireceği gündemler arasında ev alımı, taşınma veya evde tadilat gibi konular bulunabilir. İkili ilişkilerde karar verme aşamasındaysa dikkatli olmaları gerekebilir. Neptün'ün yeni ay üzerindeki etkisi, karar vermeden önce önlerini net görmelerini zorlaştırabilir. Merkür retrosu, eski ilişkilere dair haberleri getirebilir ve retro sonrasına önemli kararları bırakmak daha iyi olabilir. Borsa ve şans oyunlarında dikkatli olunmalıdır.

Terazi Burcu Yükselen Teraziler:

Terazi burcu ve yükselen Teraziler, iletişim ve seyahatlerin hızlanacağı bir döneme giriyorlar. Kısa yolculuklar, akrabalarla görüşmeler ve iletişim artabilir. Neptün'ün kare açısı, günlük işlerde unutkanlıklara ve yanlış anlaşılmaların ortaya çıkmasına neden olabilir. Merkür retrosu, evdeki elektronik eşyalara dikkat edilmesi gerektiğini ve geçmiş konuların gündeme gelebileceğini işaret ediyor.

Akrep Burcu Yükselen Akrepler:

Akrep burcu yükselen Akrepler için yeni ay, maddi konularda yeni fırsatları beraberinde getirebilir. Yatırımlar konusunda dikkatli olmak önemlidir, bilinmeyen yollara girişilmemeli ve bilinmeyen ticaret yöntemlerinden kaçınılmalıdır. Merkür retrosu, kardeşler, komşular ve kuzenlerle ilgili gündemlerin ortaya çıkabileceğini ve geçmiş konuların açılabileceğini gösteriyor. Karar alırken dikkatli düşünmek ve imza atmak gerekebilir. Elektronik eşyalara da özellikle dikkat edilmelidir.

Yay Burcu Yükselen Yaylar:

Yay burcu yükselen Yaylar için yeni ay, kişisel kararlar alma ve yaşam tarzında değişiklikler yapma fırsatı sunabilir. İlişkiler ciddiyete dönebilir veya yeni ilişkiler başlayabilir. Fiziksel yaralanmalara karşı dikkatli olunmalı ve planlar gözden geçirilmelidir. Merkür retrosu, para konularında dikkatli olunması gerektiğini ve gereksiz harcamalardan kaçınılması gerektiğini işaret ediyor.

Oğlak Burcu Yükselen Oğlaklar:

Oğlak burcu yükselen Oğlaklar için yeni ay, psikolojik olarak aydınlanma yaşama potansiyeli taşıyor. Bilinçaltındaki konular ortaya çıkabilir, bu nedenle destek almak için psikologa başvurmak bir seçenek olabilir. Merkür retrosu, geçmişle gelecek arasında karar alırken zorlanabileceklerini ve sadece gözlemci olmalarının faydalı olabileceğini gösteriyor.

Kova Burcu Yükselen Kovalar:

Kova burcu yükselen Kovalar, sosyal çevreleri ve arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirme isteğiyle yeni ayı karşılıyorlar. Para konularında dikkatli olunmalı ve alacak verecek konularında arkadaşlarla sorun yaşanmamalıdır. Merkür retrosu, bilinçaltındaki zorlayıcı konuları gündeme getirebilir, bu nedenle geçmişe takılmamak önemli olacaktır.

Balık Burcu Yükselen Balıklar:

Balık burcu yükselen Balıklar için yeni ay, kariyerle ilgili yeni fırsatları beraberinde getirebilir. Yeni iş teklifleri, terfiler veya yer değişiklikleri gündeme gelebilir. Neptün'ün etkisiyle karar verme süreçleri zorlaşabilir, bu nedenle detaylı düşünmek ve net bir bakış açısı kazanmak önemlidir. Merkür retrosu, geçmiş arkadaşlarla iletişim ve geçmişte yaşanan sorunlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Diyaloglara özen göstermek önemlidir.