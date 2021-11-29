Yayaya yol vermeme cezası ne kadar? Yaya önceliği kural ihlali cezası 2022

Yayaya yol vermeme cezası ne kadar? Yaya önceliği kural ihlali cezası 2022

Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 36,20 olarak belirlenirken bu rakam trafik cezalarına da yansıdı. Peki yayaya yol vermeme cezası ne kadar oldu? İşte 2022 yaya önceliği kural ihlali cezası

2022 yılında vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu.

Buna göre, 2021 yılında 9,11 olan yeniden değerleme oranı 2022 yılında yüzde 36,20 oldu. Pasaport harcından ehliyete, motorlu taşıtlar vergisinden trafik cezalarına kadar pek çok vergi kalemi yüzde 36.20 oranında artacak.

Bu noktada yeni yılda yayaya yol vermeme cezasının ne kadar olacağı araştırma konusu oldu. Peki yayaya yol vermeme cezası ne kadar? İşte 2022 yaya önceliği kural ihlali cezası...

2022 YAYAYA YOL VERMEME CEZASI NE KADAR?

Meclis'te kanun değişikliği teklifinin kabul edilmesi ve Kanun'un 26 Ekim 2018'de Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla trafik ışığı ya da görevlisi bulunmayan yaya veya okul geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara verildi.

2021 yılı itibarıyla trafikte yaya önceliği kuralına uymayan sürücülere 652 lira ceza kesiliyordu.

2022 yılındaki vergi, harç ve cezalara uygulanacak zam oranları Resmi Gazete'de yayınlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği'yle belli oldu. Yeniden değerleme oranı bu yıl yüzde 36,20 olarak belirlenirken, bu rakam trafik cezalarına da yansıdı.

Buna göre "yayaya öncelik vermeyen" sürücüler, 1 Ocak'tan itibaren 860 lira ceza ödeyecek.