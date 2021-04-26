Yayladan fırına: Zorkun tava tarifi

Osmaniye'nin meşhur etli ve sebzeli yemeği Zorkun tava, Ramazan sofralarında yerini almak için hazırlanıyor. Peki Zokrun tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi..

Amanos Dağları üzerinde bulunan Zorkun, Çukurova bölgesinin ve Osmaniye’nin en büyük yaylası.. Zorkun tava da adını bu yayladan alıyor.

Sebzeler ve kuzu etinin uyumu ile damaklarda nefis bir tat bırakan Zorkun tava, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.

İşte Osmaniye usulü Zorkun tava malzemeleri ve tarifi..

ZORKUN TAVA MALZEMELERİ

1 kilogram kuzu kuşbaşı

6 adet domates

6 adet yeşil biber

30 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

Tuz

ZORKUN TAVA NASIL YAPILIR? OSMANİYE USULÜ ZORKUN TAVA TARİFİ