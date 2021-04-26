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- Yayladan fırına: Zorkun tava tarifi
Yayladan fırına: Zorkun tava tarifi
Osmaniye'nin meşhur etli ve sebzeli yemeği Zorkun tava, Ramazan sofralarında yerini almak için hazırlanıyor. Peki Zokrun tava nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi..
- Haber Merkezi
- 26.04.2021 - 17:20
Amanos Dağları üzerinde bulunan Zorkun, Çukurova bölgesinin ve Osmaniye’nin en büyük yaylası.. Zorkun tava da adını bu yayladan alıyor.
Sebzeler ve kuzu etinin uyumu ile damaklarda nefis bir tat bırakan Zorkun tava, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor.
İşte Osmaniye usulü Zorkun tava malzemeleri ve tarifi..
ZORKUN TAVA MALZEMELERİ
- 1 kilogram kuzu kuşbaşı
- 6 adet domates
- 6 adet yeşil biber
- 30 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
- Tuz
ZORKUN TAVA NASIL YAPILIR? OSMANİYE USULÜ ZORKUN TAVA TARİFİ
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Kırmızı ve yeşil biberlerimizi orta büyüklükte doğrayalım
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Soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayalım
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Domateslerimizi de orta büyüklükte küp küp doğrayalım
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Daha sonra bir borcama etimizi ve tüm malzemelerimizi koyalım.
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Baharatlarımızı salçamızı , yağımızı koyduktan sonra iyice karıştıralım.
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Üzerine yağılı kağıdı ıslatıp örtelim 200 derece fırında 50 dakika pişirelim.
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Son 5 dakika yağlı kağıdı üstünden alıp pişirelim. Afiyet olsun