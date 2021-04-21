Yayladan sofraya uzanan şifa: Evelik çorbası tarifi

Kars yaylalarından sofralara uzanan şifa kaynağı bir lezzet olan evelik çorbası, besin değeri ve tadıyla ilgi görüyor. Peki evelik çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi..

Evelik otu; yaprakları yenebilen, tohumlarından da çay yapılan ıspanağa benzeyen bir bitki olduğu bilinmektedir. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde yetişir.

Evelik Otunun ekşi olmayan kısımlarından Anadolu'nun bazı yerlerinde sarma yapılır. Ekşi yapraklı cinsleri ise kuzukulağı olarak bilinir.

Evelik otu çorbası Kars Halkının yöresel bir çorbası olarak da bilinmektedir. Evelik otu; efelek, düvelek, ılıbada, ılıbıda, alabada, labada, isimleri ile de karşımıza çıkmaktadır.

Peki evelik çorbası nasıl yapılır? İşte malzemeler ve tarifi..

EVELİK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 adet kuru soğan

1 adet patates

1 kase yeşil mercimek

1 kase yarma buğday

1 kase evelik yaprağı

5 su bardağı et suyu

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

Pul biber

Tuz

EVELİK ÇORBASI NASIL YAPILIR? EVELİK OTU ÇORBASI TARİFİ

Evelik yapraklarını çok ölmeyecek şekilde haşlayıp süzün.

Mercimekleri de haşlayın ancak fazla yumuşamadan ocaktan alın.

Patates ve soğanı yemeklik doğrayın.

Tereyağını tencerede kızdırıp soğanı kavurun.

Salçayı ve pul biberi ekleyip kavurmaya devam edin.

Et suyunu ilave edip çok fazla ısınmadan dövme buğdayı da ekleyin.

Patatesleri ve mercimekleri de çorbaya ekleyin.

Son olarak tuzunu ilave edip buğdaylar ve patatesler yumuşayana kadar pişirin. Kıvamı koyulaşırsa biraz sıcak su ekleyebilirsiniz.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…