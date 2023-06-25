Yaz aylarında bunları araç içinde bırakmayın Yaz aylarının gelmesi ile artan hava sıcaklığı, özellikle park halindeki araçlar ve sahipleri için tehlike oluşturuyor. Uzmanlar da araç sahiplerini bu konuda dikkatli olmaya çağırıyor.

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Yaz mevsiminde uzun süre güneş altında kalmak ve aşırı sıcak bir ortamda bulunmak sadece insanlar için risk taşımıyor. Araçlar da bu duruma maruz kaldığında farklı tehlikeler barındırıyor.

Normalde araçta bırakılması durumunda problem yaşanmayacak eşyaların, yaz aylarında araçta bırakılması çeşitli kazalara sebep oluyor.

Konuyla ilgili notlarını paylaşan otomotiv sektöründen Okan Erdem, yaz aylarında, araç park edildiğinde sıcak havanın etkisi ile kapalı ortamdaki ısının daha da arttığını belirtiyor.

Güneş eşyalara zarar verir

Araç içerisinde bırakılan bazı eşyalar ise yoğun güneş ışığı ve sıcaklık sebebiyle hem zarar görebilir hem de etrafına büyük çapta zarar verebiliyor.

Powerbank ya da laptop gibi elektronik cihazlarda oluşabilecek hasar cihazın yanmasına kadar ilerlerken araç içerisinde bırakılan çakmak, yanıcı madde içermesi nedeniyle aşırı sıcaklık sonucunda patlayabilir.

Araç sahipleri dikkatli olmalı

Bunlar gibi tehlike arz eden birçok ürün bulunuyor. Araç sahiplerinin yaz mevsiminde bu konu ile ilgili daha dikkatli olması gerekiyor. Aksi takdirde ciddi sorunlar ile karşı karşıya kalınabilir.

Araç park edildikten sonra bazen saatlerce aynı yerde kalan araç içerisinde bırakılan eşya ve ürünleri tehdit oluşturabiliyor.

Sıcak havalarda hangi eşya ve ürünler araç içerisinde bırakılmamalı?

Elektronik cihazlar

Basınçlı teneke kutular

İlaçlar

Çakmak

Gıda ürünleri

Pet şişe

Parfüm

İlaçlar

Özellikle düzenli ilaç kullanan araç sahipleri, araçlarında ilaç bulundurmayı tercih edebilir fakat yaz aylarında ilaçlar, güneş ışığı ile tepkimeye girerse, içerisinde yer alan maddelerde değişim meydana gelebilir ya da ilaçlar eski kullanım süresini koruyamayabilir.

Gıdalar

Sıcak havada araç içerisinde kalan gıdalarda da bozulma meydana gelir ve bu durum, kişinin zehirlenmesine kadar giderken araç içerisinde kötü kokuya da neden olur.

Pet şişe

Uyarılarımızı pet şişeler konusunda da yapıyoruz. Yaz aylarında çoğu kişi aracında pet şişede su bulunduruyordur fakat yoğun bir şekilde sıcağa maruz kalan plastik şişe tepkimeye girer ve içindeki suya kimyasallar karışır. Bu nedenle yaz aylarında bu ürün ve eşyaları araç içerisinde bırakılmamalı