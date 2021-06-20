Yaz Kur'an kursu başvuruları ne zaman? Yaz Kur'an kursu başvuru tarihi 2021

Binlerce vatandaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz Kur'an kurslarının başvuru tarihi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki 2021 yılı yaz Kur'an kursu başvuruları ne zaman?

Çocuklarını yaz dönemi boyunca Kur'an kursuna göndermek isteyen aileler, yaz ayı Kur'an kurslarının başvuru tarihi hakkında araştırmalar yapıyor.

Bu kapsamda yaz Kur'an kursu başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranırken Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili internet sitesi üzerinden bir açıklama yaptı.

Ayrıca detaylı bilgi yayımlayan başkanlık, bu yıl hem online hem de yüz yüze eğitim yapılacağını belirtti.

Peki yaz Kur'an kursu başvuruları ne zaman? İşte Yaz Kur'an kursu başvuru tarihi 2021...

YAZ KUR'AN KURSU BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı yaz Kur'an kursu başvuruları, 21 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek.

Kurslara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençler kayıt yaptırabilecek. Buna göre, 4-9 yaş grubundaki öğrencilerin velileri, bölgesindeki en yakın Kur'an kursuna bizzat veya web sitesi üzerinden başvurabilecek.

Bu gruba sadece yüz yüze eğitim verilecek. 10-15 yaş arasındaki öğrenci velilerinin, yine bizzat ya da web sitesi üzerinden yapabileceği başvuruların ardından eğitimler tercihe göre yüz yüze veya çevrim içi olacak.