Yaz ne zaman gelecek, havalar ısınacak mı 2022?

Yaz ne zaman gelecek, havalar ısınacak mı 2022?

Nisan ayının gelmesiyle havaların ısınacağını düşünmeye başlayanlar, yanıldı. Çünkü soğuk ve yağmurlu hava geri geldi. Yaz aylarını dört gözle bekleyenler ise havalar ısınacak mı diye merak ediyor.

Ülkemizde oldukça uzun ve yoğun geçen soğuk hava dalgası, Nisan ayında da etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Mart ayında kar yağışı ile tanışan ve şaşıran İstanbullu, Nisan ayında soğuk hava dalgasının etkisine girdi.

Yağmurun ve soğuk havanın etkili olduğu bu günlerin ne zaman biteceği ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı.

Bu kapsamda vatandaşlar, "Yaz ne zaman gelecek, havalar ısınacak mı 2022?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Yaz ne zaman gelecek, havalar ısınacak mı 2022? İşte detaylar...

Havalar ne zaman ısınacak?

Yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıklarında önümüzdeki pazar gününe kadar ekstrem bir değişiklik görülmüyor. Cuma günü yağışlı hava dalgası etkisini yitirse de pazar günü yeni bir yağışlı hava dalgasının daha etkili olması bekleniyor.

Yaz mevsimi Kuzey Yarım Küre'de 21 Haziran (en uzun gün) tarihinde başlıyor ve 3 ay sürüp 23 Eylül ekinoks gününde sona eriyor. Yani Kuzey Yarımküre 'de yer alan ülkemizde yaz mevsiminin başlamasına henüz 2 ay var.