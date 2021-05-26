Yaz sofralarına hafif lezzet: Zeytinyağlı patlıcan ruloları

Gelinim Mutfakta yarışmacılarının bugünkü menüsünde zeytinyağlı patlıcan ruloları tarifi yer alıyor. Hafif, yaz sofralarına yakışan zeytinyağlı patlıcan rulo nasıl yapılır? İşte tarifi...

Gelin ve kayınvalidelerin altın sahibi olmak için kıyasıya mücadele verdiği yemek yarışması Gelinim Mutfakta, her bölüm farklı tarifleriyle ekranlara geliyor.

Gelin adayları bugün zeytinyağlı patlıcan ruloları yapacak ve kayınvalidelerin beğenisine sunacak.

Hafif tarifi ve lezzetli görüntüsüyle zeytinyağlı patlıcan ruloları nasıl yapılır merak konusu oldu.

Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranında yayınlanan programın seyircileri, patlıcan rulo nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? araştırmaları yapıyor.

İşte zeytinyağlı patlıcan ruloları tarifi...

ZEYTİNYAĞLI PATLICAN RULO MALZEMELERİ

2 adet patlıcan

3 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı şeker

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

3 adet domates

Tuz

Karabiber

Sıvı yağ kızartmak için

Üzeri için maydanoz

PATLICAN RULOLARI NASIL YAPILIR?

İlk olarak patlıcanları alacalı soyun ve uzun ince dilimleyin.

Sıvı yağda güzelce kızartın. Kağıt havlu üzerinde kurutun.

Soğanları piyazlık doğrayın. Tencereye zeytinyağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

İnce dilimlenmiş sarımsakları ekleyin.

Domateslerin kabuğunu soyup kup kup doğrayın ve ekleyin.

Şeker tuz ve karabiber ekleyip domatesler suyunu çekince kapatın.

İç harcı patlıcan dilimlerine koyup sarin. Harcınız artarsa biraz daha patlıcan kizartıp sarabilirsiniz.

Fırın kabına dizip 180 derecede 15 dakika pişirin.

Afiyet olsun.