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    Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı

    Doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda, geçtiğimiz günlerde sonbahar esintileri sürürken şimdilerde ise kar yağışı etkili olmaya başladı.
    • 25.11.2022 - 13:29
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 13:54
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    Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı

    Bolu'nun gözde turizm merkezi Yedigöller Milli Parkı, yerli ve yabancı turistler tarafından rağbet görüyor.

    Sonbahar mevsiminin vazgeçilmez rotaları arasında yer alan Yedigöller, eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor.

    Beyaza büründü

    Park, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler ve fotoğraf tutkunlarının da ilgi odağı oluyor.

    Yedigöller'de geçtiğimiz günlerde ara tatil nedeniyle sonbahar ziyareti yapılırken şimdilerde ise kar yağışının etkili olduğu görüldü.

    Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı #1

    Termometreler 5 dereceyi gösterdi

    Kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Yedigöller'de kar yağışı başladı.

    Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü bölgede, gece saatlerinde etkili olan yağış Yedigöller Milli Parkı'nın yüksek kesimlerini beyaz örtüyle kapladı.

    Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı VİDEO

    Sürücüler hazırlıksız yakalandı

    İHA'nın aktarımına göre; kış lastiklerini taktırmayan çok sayıda sürücü, gitmek istedikleri Yedigöller’e ulaşamadan geri dönmek zorunda kaldı.

    Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı #2Yedigöller beyaz örtüyle kaplandı #3


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