Yedigöller Milli Parkı renkli manzaralar oluşturdu

Bolu'daki Milli Park, sonbaharın onlarca rengini barındırarak sakinlik arayanların rotası arasında yer alıyor.

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı, sonbaharın tüm renkleriyle ziyaretçilerini büyülüyor...

Sonbahar aylarında ağaçların renk değiştirmesi ve doğa harikası manzaralarıyla sakin bir zaman geçirmek isteyen vatandaşların göz bebeği.

Bunun yanı sıra fotoğrafçıların uğrak noktası olan Yedigöller Milli Parkı, kent merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve ismini barındırdığı yedi gölden alıyor.

Orman denizinde onlarca çeşit ton var

AA'nın haberine göre, kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, ıhlamur ve dişbudak ağaçlarının sarı, kahverengi ve yeşil tonlarıyla oluşturduğu "orman denizi", ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.



