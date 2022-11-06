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    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

    Doğa harikası Yedigöller Milli Parkı'nda sonbaharda oluşan manzarayı görmek isteyenler parka akın etti. Milli Park girişinde uzun araç kuyrukları oluştu.
    • 06.11.2022 - 13:10
    • Güncelleme : 06.11.2022 - 13:51
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    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor

    Nazlıgöl, Seringöl, Deringöl, Sazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Büyükgöl'den oluşan Yedigöller, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü.

    Yeşil ve sarının tüm tonlarını içinde barındıran, Bolu kent merkezine 44 kilometre uzaklıktaki Yedigöller ziyaretçi akınına uğradı.

    Uzun araç kuyruları oluştu

    Milli parka gelenler, girişte uzun araç kuyrukları oluşturdu. Girişteki görevliler, sürücüleri yönlendirmeye çalışırken, milli parkın içindeki park alanları tamamen doldu.

    Sürücüler, araçlarını yürüyüş yollarına ve girişteki yolun kenarına park etti. Aracını park edip, milli parka giren ziyaretçiler, eşsiz manzaranın ve doğanın keyfini çıkardı.

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #1

    Sırayla fotoğraf çektiridler

    Zaman zaman göl kenarındaki iskele ve ahşap yürüyüş yollarında da kuyruk oluştu. Ziyaretçiler, sırayla arkalarına göl manzarası alıp, fotoğraf çektirdi.

    Kimi ziyaretçiler göllerin etrafında kimileri de milli park içindeki parkurlarda yürüyüş yapıp, fotoğraf çekti.

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #2

    Fotoğrafçılar en güzel kareleri yakaladı

    Fotoğrafçılardan oluşan gruplar, milli park içinde en güzel fotoğrafları çekebilmek için deklanşöre bastı.

    Bazı doğa tutkunları da milli park içindeki alanda çadır kurup, kamp yaptı.

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #3

    Çadır kamp alanları tamamen doldu

    DHA'nın haberine göre, çadır kamp alanları da tamamen doldu.

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #4

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #5

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #6

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #7

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #8

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #9

    Yedigöller ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle ağırlıyor #10


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