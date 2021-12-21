Yelda Gecesi 2021: Şeb-i Yelda hakkında bilmedikleriniz

Şeb, gece; Yelda ise uzun ve siyah anlamına geliyor. Peki 21 Aralık Yelda Gecesi nedir, neler yapılır? Yelda Gecesi hakkında merak edilenler...

Şeb-i Yelda her yılın 21 Aralık tarihine denk gelen en uzun gece anlamına gelen kavramdır.

Asıl adı "Shab-e Yaldā" olan Şeb-i Yelda, Pers takvimine göre eski yılın bitip yeni yılın başladığı yılbaşı olarak da kabul edilir.

İran kültüründe varolan birçok gelenek gibi Şeb-i Yelda da köklerini Zerdüştlük geleneğinden, Ahura Mazda inancından alıyor.

Yelda kelimesi sembolik anlamı olarak kozmik düzenin kurucusu ve ışığın tanrısı Mithra’nın doğum gününü temsil ediyor.

ŞEB-İ YELDA GECESİ YAPILACAKLAR

Bölgelere göre değişiklikler gösterse de İran’da yapılan Şeb-i Yeldâ kutlamalarında, ailenin en büyüğünün evinde toplanılır, başta karpuz ve nar olmak üzere hemen her tür yiyecek hazırlanır, sabah güneşin doğuşuna şahit olana kadar bu ritüel devam eder.

Bu kutlamada amaç bir taraftan en uzun gecenin karanlığında gelecek kötülükleri engellemek, diğer taraftan da güneşin doğuşuna şahit olarak kötülüklerin bitimine şahit olmaktır.

Nar yemek ve ikram etmek de ritüeller arasındadır. İnanışa göre;