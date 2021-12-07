Yemeksepeti'ne neden girilmiyor, çöktü mü? Kullanıcıları şoke eden mesaj

Yemeksepeti'ne neden girilmiyor, çöktü mü? Kullanıcıları şoke eden mesaj

Milyonlarca kişiye hizmet veren Yemeksepeti uygulaması, siteye giren kullanıcılarına hata mesajı veriyor. Bunun üzerine, "Yemeksepeti'ne neden girilmiyor, çöktü mü?" sorusu gündeme taşındı.

Online hizmet veren en büyük uygulamalardan birisi olan Yemeksepeti'nin milyonlarca kullanıcısı var.

Özellikle pandemi döneminde insanlara hizmet vermek için bir adım öne çıkan Yemeksepeti, yaptığı indirimlerle sık sık gündem oluyor.

Ancak bunun yanında son günlerde, güvenlik açığı haberleri ve kullanıcı verilerini çaldırdığı iddiaları gündeme geldi.

Bu iddialar üzerine harekete geçen platform, güvenlik duvarını sağlamlaştırmak için kolları sıvadı.

Uzun bir süredir sorunsuz hizmet veren Yemeksepeti'nin çöktüğüne dair yeni haberler geldi.

Bunun üzerine, "Yemeksepeti'ne neden girilmiyor? Yemeksepeti çöktü mü, teknik arıza nedir?" soruları araştırılmaya başlandı.

Peki, Yemeksepeti'ne neden girilmiyor? Yemeksepeti çöktü mü, teknik arıza nedir? İşte detaylar...

YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yemeksepeti'ne girmek isteyen kullanıcılar, "Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimi bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranız döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler" mesajı ile karşılaşıyor.

Öte yandan uygulama üzerinden giriş yapmak isteyen kullanıcılar, "Bir hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin" uyarısını alıyor.

Ancak şirket tarafından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Yemeksepeti verilerine göre 20 milyondan fazla kişi online yemek ve market siparişi için uygulamayı kullanıyor.