Yemekteyiz lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Yemekteyiz lazanya tarifi! Lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?

Zuhal Topal'la yemekteyiz programının bugünkü bölümünde yarışmacı lazanya tarifiyle izleyici karşısına çıkıyor. Peki lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir? İşte detaylar...

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı büyük ilgiyle izleniyor.

Yarışmacılar arasında yaşanan kaosun yanı sıra, yarışmacıların yaptıkları yemekler de gündeme geliyor.

Bugün yeni bir haftaya başlayan programda, günün yarışmacısı lazanya tarifiyle izleyici karşısına çıkıyor.

İtalyan mutfağının meşhur lezzetlerinden biri olan lazanya, birçok izleiyici tarafından merak konusu oldu. Evde bu tarifi denemek isteyenler, "Lazanya nasıl yapılır? Malzemeleri ve püf noktaları nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Lazanya malzemeleri

Hamuru için:

2 adet yumurta

2 su bardağı un

Yarım yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 yemek kaşığı su

Tuz

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 adet soğan

2 adet domates

2 yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Üzeri için:

Kaşar peyniri rendesi

Lazanya nasıl yapılır?

İlk olarak lazanya hamurunu hazırlayarak başlayın. Bunun için unu eleyerek yoğurma kabına alın. Ortasını havuz gibi açıp yumurtaları bu havuza kırın. Tuzu da ilave edip yoğurmaya başlayın.

Hamurun kolay toparlanması için içine 1-2 yemek kaşığı ılık su da ekleyebilirsiniz. 5-6 dakika kadar yoğurduğunuz hamuru üzerini örtüp 30 dakika kadar dinlendirin.

Diğer taraftan iç harcı için soğanları ve sarımsakları yemeklik doğrayın. Domatesleri rendeleyin.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve soğanları ekleyip kavurmaya başlayın. Biraz kavurduktan sonra üzerine kıymayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Kıymalar yeterince kavrulunca sarımsakları ve rendelediğiniz domatesleri de ilave edin. Orta ateşte 10 dakika kadar daha soteleyin. Üzerine salçayı da ekledikten sonra yaklaşık 1 su bardağı sıcak su ve tuz ekleyin. Daha sonra ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Beşamel sos için de tereyağı ve unu küçük bir tencereye koyun ve orta ateşte kavurun. Üzerine sütü az az ekleyin ve topaklanmaması için sürekli çırparak karıştırın. Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

Kıymalı sos ve beşamel sos hazırlandıktan sonra ısıya dayanıklı bir fırın kabını biraz yağlayın. Dinlenen hamurun üzerine un serpin ve merdane yardımıyla yufka kalınlığında açın. Tepsinize uygun ölçülerde kestiğiniz hamurları kaynar suda 1-2 dakika haşlayın ve kevgir yardımıyla yapışmayacak şekilde tepsiye alın. Lazanyaların üzerine biraz beşamel sos dökerek güzelce yayın.

Ardından üzerine kıymalı harçtan ekleyin. Üzerine tekrar lazanya hamuru koyun. Bu işlemi malzemeleriniz bitene kadar devam ettirin. En üstteki lazanyalara tekrar beşamel sos dökün ve kaşar peyniri rendesi serpin. Son olarak 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirin. Üzeri tamamen kızarınca dilimleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

Lazanya püf noktaları

Lazanyaların haşlanıp haşlanmaması durumu markasına göre değişiklik gösterecektir. Kullandığınız lazanyanın paketinin üzerindeki açıklamaları okuduğunuzda nasıl yapacağınız belirtilmiş olacaktır. Eğer haşlanması gereken bir lazanya kullanıyorsanız ve haşlamadan yapmışsanız lazanyalarınız sert kalacaktır.

Beşamel sosu yaparken unu gereğinden fazla kavurmamalısınız. Güzel bir şekilde karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde etmelisiniz.

Lazanya yapraklarının yapışmaması için fırın kabınızı yağlamalısınız.