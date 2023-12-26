Yengeç burcunda dolunay zamanı! Doğru eşi seçmek isterken, eskiler hortlayacak... Yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunay, etkileriyle hepimizi sarıp sarmalamaya günler öncesinden başladı.

ensonhaber.com

Merhaba herkese...

Ben Astrolog Filiz İnsel.

Yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunayı sizler için kaleme aldım.

2023 yılını hem iyisiyle hem kötüsüyle geride bıraktık ve 2024'e girmemize sadece birkaç gün kaldı. Bugün, 27 Aralık saat 03:33'te Yengeç burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile 2023'ü kapatıyoruz ve umutlarla dolu yeni hedeflere doğru ilerliyoruz. Gel, birlikte Yengeç dolunayının genel etkilerine göz atalım.

Bu dolunay, aile hayatındaki karışıklıkları, duygusal karmaşaları ve bilinçaltımıza gömülenleri aydınlığa çıkaracak. Kendimizi son derece hassas, empatik ve duygusal hissedebiliriz. Dolunay anında Jüpiter ve Satürn gezegenlerinin olumlu bir açısı mevcut. Ayrıca Güneş ve Jüpiter'in destekleyici bir açısı da var. Bu açılar, taşların yerine oturmasına, hak edilenin alınmasına, yükselmeye ve adaletin yerini bulmasına yardımcı olacaktır. Eğer uzun süredir istediğimiz şeyler gerçekleşmediyse, artık bu konuda sonuç alabilir ve mutluluk gözyaşları dökebiliriz.

Dolunaylar genellikle gerçeklerin ortaya çıkması, tamamlanma ve bitişlerle ilişkilidir. Yengeç burcundaki Ay'ın etkisi nedeniyle, duygusal tepkilerde bulunma eğilimimiz oldukça yüksek olabilir. Ancak, sorunlar tatlı bir şekilde çözülebilir. Evlilik, ortaklık yoluyla elde edilen paralar, riskli yatırımlar, miras, tazminat, vergi ve SGK gibi konularda yaşadığımız problemlerin çözüldüğünü görebiliriz. Kötü giden ilişkilerden arınabilir ve temiz bir sayfa açma isteği duyabiliriz.

Doğru eş, doğru iş...

Doğru eşi ve işi bulma, yeni kültürler öğrenme, yaratıcı işlere imza atma, terfi etme ve bireysel hayalleri gerçekleştirme isteği artabilir. Ancak, dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var: Mars ve Merkür, Balık burcundaki Neptün'e kare bir açı yapacak. Bu durum zehirlenme, bilinç kaybı, kandırılma ve dolandırılma gibi riskleri artırabilir. Ülkemizdeki diğer ortaklarımız ve dış ülkelerle uzlaşma sağlarken, kendimizi olayların içinde bulabiliriz. Sağlık sektörü, askerler ve mülteciler bu dolunayın odak noktaları olmaya devam edebilir.

Bir diğer önemli detay da 27, 28 ve 29 Aralık'ta Merkür ile Mars'ın aynı derecede Yay burcunda kavuşacak olmalarıdır. Bu durum gerginlik, kavga, çatışma, inatçılık ve küçümseme getirebilir. İlişkilerde küslükler, yanlış anlamalar olabilir. Ticarette kandırılma ve güvensizlikler oluşabilir. Ayrıca, internet kesintisi ve evraklarla ilgili hatalar yapma olasılığımız yüksek, çünkü Merkür hala retro konumda. Dikkatli olmamız önemlidir.

Şimdi burçlara etkilerine bakalım.

Koç burcu ve yükselen Koçlar:

Aile bireyleri ile ilişkileriniz ön planda olabilir. Empati kurma ve sorumluluk alma ihtiyacınız ortaya çıkabilir. Duygusal geçmişinizle yüzleşme ve bağımlılıklardan kurtulma zamanı geldi. Yurt dışından bir misafir gelebilir. Taşınma, evlenme, mülk alımı ve miras paylaşımları gibi uzun süredir devam eden konular netlik kazanabilir.

Boğa burcu ve yükselen Boğalar:

Hayal ettiklerinizi gerçekleştirmek için uygun bir dönem. Ticari hayatınızla ilgili yeni adımlar atabilir, imzalar atabilirsiniz. İş kurma, uzun vadeli eğitime başlama veya araç ve elektronik alet satın alma gibi planlarınızı, mümkünse Merkür retrosundan sonra gerçekleştirmeniz önerilir. Ayrıca, kardeşler, kuzenler ve yakın arkadaşlarınızla daha sık iletişim kurma isteğiniz olabilir.

İkizler burcu ve yükselen İkizler:

Finansal güvence sağlamak isteyebilirsiniz; gelir-gider dengenizi iyileştirebilir ve iş arayışında olan İkizlerler için iş bulma şansı artabilir. Arzu ettiğiniz eşyaları satın alma ve dayanıklı, uzun vadeli yatırımlar yapma zamanı gelebilir. Eşiniz veya ortağınızla olan iletişimi düzeltme şansınız da bulunuyor.

Yengeç burcu ve yükselen Yengeçler:

Olaylara karşı aşırı hassasiyet ve alınganlık göstermekten kaçınmalısınız, çünkü bu süreç sizi daha duygusal kılabilir. Sevdiğiniz insanlarla daha fazla vakit geçirmek isteyebilir, ev hayatınızı ve aile ilişkilerinizi düzeltmek için çözüme odaklanabilirsiniz. Ayrıca, yeni arkadaşlıklar kurma ve keyifli zamanlar geçirme olasılığınız da var.

Aslan burcu ve yükselen Aslanlar:

Kariyer hayatınızı ileri taşıma potansiyeliniz var. Yurt dışı bağlantıları kurabilir, e-ticaret konularına ilgi duyabilirsiniz. Aile ile bir tatil planı yapma düşünceniz olabilir. Harcamalarınızı kontrol altında tutmalı ve ilişkilerinizde güven sorunları varsa bunları çözme vakti geldi.

Başak burcu ve yükselen Başaklar:

Geleceğe dair planlarınızı hayata geçirme arzusu içindesiniz. İşinizden elde ettiğiniz gelir artabilir, maddi hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla birlikte katılacağınız eğitim, seyahat ve organizasyonlar keyifli geçebilir. Hukuki konularda haklarınızı koruma şansınız var.

Terazi burcu ve yükselen Teraziler:

Kariyer hedeflerinize odaklanma zamanındasınız. Evlenme veya kendi işinizi kurma kararı alabilir, yeni iş teklifleriyle karşılaşabilirsiniz. Evden çalışmaya başlamak da mümkün. İlişkilerinizde destek bulabileceğiniz doğru insanlara odaklanmalı, aynı zamanda finansal konularda da dikkatli olmalısınız.

Akrep burcu ve yükselen Akrepler:

İlişki ve ortaklıklar için şanslı bir döneme giriyorsunuz. Seyahat, eğitim ve hukuki konularda beklentileriniz karşılanabilir. İyi giden bir ilişkiniz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. İş anlaşmaları yapabilir, hobinizi işe dönüştürme fırsatını değerlendirebilirsiniz.

Yay burcu ve yükselen Yaylar:

Finansal zorluklarınızı aşma potansiyeliniz var. Yatırım yapma, maddi konularda çözüm bulma zamanı. Miras, tazminat, prim, sigorta ve vergi işlerinizi düzenleyebilirsiniz. İş ilişkilerinizi düzene sokmalı ve verdiğiniz sözleri yerine getirmeye özen göstermelisiniz.

Oğlak burcu ve yükselen Oğlaklar:

İlişkilerde dikkatli olmalısınız, zıtlaşmalar ve küslükler ortaya çıkabilir. Partnerinizle sıkıntıları çözme şansınız var. Uzun süredir devam eden ilişkilerinizde evlilik kararı alma olasılığınız bulunuyor. Ayrıca, taşınma ihtimaliniz de mevcut.

Kova burcu ve yükselen Kovalar:

Hayatınızı düzene sokmak ve kişisel bakımlarınıza odaklanmak için uygun bir zaman. Aile içinde devam eden sağlık sorunlarına çözüm bulabilir, sağlık kontrolünden geçebilirsiniz. İş değişikliği, sağlıklı beslenme ve spor gibi yaşam tarzı değişikliklerine odaklanabilirsiniz.

Balık burcu ve yükselen Balıklar:

Aşık olma, flört etme ve romantik tekliflerle karşılaşma olasılığınız yüksek. Duygusal bunalımlar ve korkulardan kurtulabilir, spor yapmaya başlayabilirsiniz. Lüks ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, keyifli bir tatil planı yapabilir ve sanatsal konularda eğitim almak isteyebilirsiniz.