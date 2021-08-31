Yeni bir başlangıç hissi veren Eylül ayına dair bilmedikleriniz

Takvimler 1 Eylül'ü gösterdiğinde sizin de içinize bir dinginlik çöküyor mu? İşte hüznün ve başlangıçların ayı olan Eylül hakkında daha önce duymadıklarınız...

Ayların romantiği mi olur demeyin... Yazın telaşından çıkıp sararan yapraklar arasında serin rüzgarlara merhaba dediğimiz Eylül, geldi çattı.

Bir zamanlar nadide bir tomurcuk iken etrafa canlılık güzellik katan yemyeşil yaprakların sararıp kuruması ve tutunduğu dalı terk etmesinin hüznü etrafı sarmaya başlar.

Adını telaffuz ederken bile huzur ve dinginlik hissettiren Eylül, bir yandan yaprak dökerken bir yandan da yeni başlangıçların umutlarını yeşertiyor.

Dönüşüm ve değişim kararlarına en çok Eylül ayı öncülük ediyor.

Hazan mevsiminin ilk ayı, şairlere de konu olmayı ihmal etmemiş tabi. İlham kaynağı olan Eylüllerin sırrı nedir peki?

İşte yeni bir başlangıç hissi veren Eylül hakkında ilginç bilgiler...

EYLÜL AYI HAKKINDA DUYMADIKLARINIZ

İngilizce’de adı September olan Eylül kelimesi, aslında 7 anlamına gelen eski bir Roma kelimesi olan "septem" den geliyor. Eylül, şuan kullandığımız takvimde 9. Aya denk gelse de Roma takviminde 7. Aydır.

Romalıların Eylül ayına ateş tanrısı Vulcan tarafından bakıldığına inanmalarıydı. Bu nedenle, bu ay boyunca her zaman yangınların ve volkanik patlamaların meydana gelmesini bekliyorlardı.

Araştırmacılar, Eylül ve Kasım ayları arasında doğum günü olan kişilerin daha uzun bir yaşam sürmek konusunda çok daha şanslı olduğunu söylüyor. Bunun bilimsel nedeni ise, bu dönemde doğan bebeklerin mevsimsel hastalıklara, enfeksiyonlara ve alerjilere yakalanmaya daha yatkın olmalarına rağmen, zamanla direnç ve bağışıklık oluşturmalarıdır.

Dünyanın en korkunç olaylarından ikisi Eylül ayında gerçekleşti. Nazi Almanyası, 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek II.Dünya Savaşı'nı başlattı. 11 Eylül 2001'de El-Kaide terör örgütü, dört uçağı kaçırdı, ikisini New York'taki İkiz Kuleler'e ve diğerini Washington'daki Pentagon'a çarptı.

Yirminci Yüzyılın ilk günlerinde yayınlanan Mehmet Rauf’un “Eylül” isimli romanı edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. Necip ve Suat’ın yasak aşklarının anlatıldığı umutsuz bir aşk romanı olan Eylül’de yazar kahramanlarının ruh halleriyle eylül ayı arasında çok güzel bir bağlantı kurarak şöyle anlatır bu hüzün ve ayrılık ayını:

“Eylül öyle bir ay ki geçen her güzel günü için ona minnettar olmak gerekliydi. Eylül esef ve özlem ayıdır, içine birkaç günlük kış hücumundan acı düştüğü için, insan o güzel havaların, devamlı yazın artık geçtiğini anlayıp esef eder ve özlem çeker.”





EYLÜL AYI MESAJLARI

"Bir gün aklına gelecek olursam, bana şiir ısmarla, Eylül'ü konuşalım..."

"Bundan sonra hiç Eylül olmayacakmış ama bundan sonrası hep de Eylül'müş gibi."

"Elinde değildir akşam serinliğinde üşürsün. Eylül'den itibaren geceler hazindir uzundur."

"Ve ben bütün yapraklarımı döküyorken şimdi, Eylül diyorsun, tam da orada başlıyor ayrılık."

"Ben sadece gökyüzüne bakarak Eylül ayının geldiğini hissederim, çünkü Eylül ayında yıldızlar bile bir başka parlar."

"Aralık ayının karanlığında bir kuşun sesini duydum. Büyülü bir şey. Ve hatırlamak güzel. Bahara, eylüldekinden daha yakınız."

"Bir eylül gibi geçer gidersin ömrümden. Yapraklarımı döker. Kırar atarsın kolumu kanadımı."

"Eylül bize yazı unutmamız için elinden geleni yapıyor."

"Belki de yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir. Yeni bir başlangıç için her şeyi yıkmanın vakti.Hoşgeldin Eylül."

"Eylül sabahının serinliğini, Yaprakların serinliğini, Ciğerlerime dolduruyorum, Sessizlik ve serinlik birleşiyor."

"Eylül hazan mevsimi, eylül dalından düşen yaprağın toprağa düştüğü an."

"Her uyanışımda Eylül sabahının serinliğini, yaprakların serinliğini yüreğime dolduruyorum"

"Hadi gel tut ellerimi! Benimle meydan oku her çaresizliğe benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım onuncu aylara ben bir eylül sen bir haziran."

"Eylül toparlandı gitti işte ekim falan da gider bu gidişle…"

"Eylül… Kelimelerin en güzeli. Hisli, pişmanlık uyandıran, kırlangıçlar ve portakal çiçekleri…"

"Eylülde aşk, eylülde acı, eylülde yalnızlık zordur,Eylülde her şey zordur, ben eylülü onun için severim…"

"Sonbaharın en kalın düdükleri, uğuldar eylül serinliğinde, sokaklar törenle demir alır, camların buğulanıp üşüdükleri, o rüya belirsizliğinde."

"Gittin, Bir eylül sabahı. Suretini aynada bırakarak."

"Dedim ya… Eylüldü.Savruluşu bundandı kimsesizliğimin…"

"Çayı, kitapları, Eylül' ü, maviyi, denizi; seviyorum..

"Diğerleri mevsimdi.

Sen ise sanatsın eylül"

Güzel başlangıçlarla dolu, harika bir eylül ayı geçirmeniz dileğiyle...