Yeni gelin tatlısı: Damat bohçası tarifi

Adıyla yeni gelinlerin dikkatini çeken damat bohçası nasıl yapılır merak ediliyor. Damak çatlatan lezzetiyle damat bohçası malzemeleri ve tarifi haberimizde...

Kolları sıvayıp mutfağa giren gelinler, damat bohçası tarifini araştırıyor. İster çayın ister kahvenin yanında damaklarda şölen yaratan bu tatlı tarifi, milyonların yeni favorisi olmuş durumda.

Damat bohçası nasıl yapılır diyenler ise arama motorlarında tarif ve malzemeleri sorguluyor. Oldukça pratik olan tatlıyı yiyen, vazgeçemiyor...

Muhallebi ve krep hamurunun birleşimiyle nefis bir hal alan damat bohçası tarifini yazdık...

DAMAT BOHÇASI TATLISI MALZEMELERİ

Krep için:

1. 5 su bardağı süt

2- 3 yemek kaşığı toz şeker

1 yumurta

1. 5 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

Krema için:

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

yarım çay bardağı toz şeker

1. 5 su bardağı süt

1 paket toz krem şanti

DAMAT BOHÇASI TATLI TARİFİ

İlk olarak krep hamuru malzemelerini karıştırın. Diğer taraftan da kremayı hazırlayın. Kremanız beklerken, krepleri ısıttığınız teflon tavada altı kısık bir şekilde önlü arkalı pişirin.

Daha sonra hazırlanan muhallebiden kreplerin içine kaşık yardımıyla bir kaç kaşık koyup şekil verilerek kürdanla bohçalayın.

En son üstlerine tarifine göre hazırlanan çikolata sosu ve gıda simini dökerek servis edin.