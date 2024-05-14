Yeşilçam senaristi Ayşe Şasa'nın kitaplığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde Yeşilçam senaristlerinden Ayşe Şasa'nın vefatının 10'uncu yılı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlanan yaklaşık 5 bin eserden oluşan kişisel kitaplığı, okurların ilgisine açıldı.

DHA

Yeşilçam'ın 'Ah Güzel İstanbul', 'Yedi Kocalı Hürmüz', 'Gramofon Avrat' gibi filmlerinin senaryolarının yazarı Ayşe Şasa'nın kişisel kitaplığı, yurt içi ve yurt dışından pek çok ismin özel koleksiyonunu içeren Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlandı.

'Ayşe Şasa Özel Koleksiyonu' adlı kütüphane, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla kitapseverlerin ilgisine açıldı.

Şasa'nın kişisel kitaplığını Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışlayan varisi Adem Taşkıran, şunları dedi:

"Ömrünü okumak, tefekkür etmek ve keşfettiği güzellikleri paylaşmakla geçirmiş bir kişidir Ayşe Şasa. Bunun en yakın şahitlerinden birisiyim. Hakikati ararken zorlu yollardan geçse de vahdet denizinin sahiline ulaştı. 'Her arayan bulamaz, lakin bulanlar arayanlardır' diye bir söz vardır. Ayşe Hanım da bulanlardan oldu"

Ayşe Şasa kimdir?

Ayşe Şasa, 1 Şubat 1941'de İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Robert Koleji'nden mezun olan Şasa, 1963 yılından itibaren senaryo yazımı ile ilgilendi.

'Son Kuşlar', 'Ah Güzel İstanbul', 'Utanç' ve 'Gramofon Avrat' gibi filmlere imza attı. Şasa, 16 Haziran 2014 tarihinde bir süre tedavi gördüğü zatürre rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'da hayatını kaybetti.

Şasa'nın kişisel kitaplığında kendi kaleme aldığı 'Şebek Romanı', 'Delilik Ülkesinden Notlar', 'Yeşilçam Günlüğü' ve 'Bir Ruh Macerası' kitaplarının yanı sıra; 5 bine yakın kitap yer alıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)