Türkiye'de geçtiğimiz hafta yaz havası yaşandı.
Sıcaklık artarken vatandaşlar da güneşin tadını çıkardı ancak yeni haftada havanın rengi değişiyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları azalacak ve hafta başından itibaren yağış etkili olacak.
Yağış, pazartesi iç ve kuzey kesimlerde etkili olacak. Yurdun batısında, salı günü yağışlı hava etkisini artıracak.
Özellikle kıyı Ege ve Antalya çevresinde, yağışın sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor.
Hafta ortasında yağış, neredeyse tüm yurdu etkisi altına alacak.
Hafta ortasından itibaren hava sıcaklığı düşecek
Yağışın etkisiyle uzun zamandır mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, hafta ortasından itibaren düşecek.
Sıcaklık, ülke genelinde mevsim normalleri civarında yer yer de mevsim normallerinin altında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda karla kaplı yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Üç büyük ilde hava
Ankara, İstanbul ve İzmir'de salı ve çarşamba yağış bekleniyor.
Pazartesi Ankara ve İstanbul'da sıcaklık 14 derece, İzmir'de 21 derece olacak.
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