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    Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?

    Eski kimlik kartına veda eden ve yenisini çıkaran bazı vatandaşlar, aile sıra no kısmının nerede yazdığını merak etmeye başladı. Peki, Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?
    • 23.12.2022 - 17:07
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    Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?

    Binlerce vatandaş, alınan yeni kararlar ile birlikte eski kimliklerine veda etti.

    Yeni kimliklerini peş peşe çıkaran vatandaşlar, bazı detayların nerede yazdığını anlmaya çalışıyor.

    Çünkü eski nüfus cüzdanlarında; sıra no, aile sıra no, cilt no gibi bilgiler yer alıyordu.

    Ancak yeni kimliklerde bu bilgilere nasıl ulaşacaklarını bilmeyen vatandaşlar, "Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?"sorusunu arama motorlarına yazmaya başladı.

    Peki, Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?

    Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?

    Eski nüfus cüzdanlarının arkasında yer alan aile sıra no, günümüzde uygulamaya giren yeni çipli kimlik kartında yer almamaktadır. Ancak bu bilgiler tamamen silinmedi. İsteyenkler, e-Devlet ile bu bilgilerine ulaşabilir.

    Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir? #1

    Aile sıra no sorgulamak için;

    • E-Devlet şifreniz ile siteye giriş yapın.
    • Arama butonuna “Kimlik Bilgilerim” yazın.
    • Çıkan sayfada aradığınız bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

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