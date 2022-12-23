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Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?

Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?

Eski kimlik kartına veda eden ve yenisini çıkaran bazı vatandaşlar, aile sıra no kısmının nerede yazdığını merak etmeye başladı. Peki, Yeni kimlikte aile sıra numarası nasıl öğrenilir?