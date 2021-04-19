Yeni nesil kebap: Yelpaze Patlıcan Kebabı tarifi

Ezber bozan görüntüsüyle sofraları şenlendiren bir lezzet olan yelpaze patlıcan kebabı, ne yemek pişirsem diye düşünenlerin yardımına koşuyor. İşte bereketli ve pratik yelpaze patlıcan kebabı tarifi..

Evde yapılabilecek kolay, lezzetli ve ekonomik yemek tarifleri, mutfağa girmek için kolları sıvayanlar tarafından araştırılıyor.

Ekranların yemek yarışması programı Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünde yer alan Yelpaze Patlıcan Kebabı ise seyircilerin merak konusu oldu.

Gelin ve kaynanaların yarıştığı programda bugün yelpaze patlıcan kebabı için kıyasıya mücadele edilecek.

Peki pratik ve nefis görüntüsüyle sofranıza yakışacak yelpaze patlıcan kebabı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Yelpaze Kebabı tarifi..

YELPAZE PATLICAN KEBABI MALZEMELERİ

2 adet patlıcan

Köftesi için;

500 gram kıyma (dana/tavuk)

1 adet soğan

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Pul biber

Karabiber

Kırmızı toz biber

Kekik

Tuz

Sosu için;

1,5 yemek kaşığı domates salçası

2 su bardağı ılık su (400 ml)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş rendelenmiş sarımsak

Kekik

Tuz

YELPAZE ŞEKLİNDE PATLICAN KEBABI NASIL YAPILIR? GELİNİM MUTFAKTA YELPAZE KEBABI TARİFİ

Patlıcanları yıkayıp saplarını kestikten sonra boydan ikiye bölün.

Düz tarafını tezgaha yerleştirdiğiniz patlıcanların üzerine 1 santimetre aralıkta derin kesikler atın.

Her 6-7 kesikte bir dilimleyip patlıcanı ayırın. Patlıcanları tuzlu suda 30 dakika kadar bekletin.

Bu esnada soğan ve sarımsağı rendeleyip tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin ve yoğurun.

Yoğurduğunuz harcı suyunu süzdüğünüz patlıcanların kesiklerine taşırmadan doldurun ve fırın kabına yerleştirin.

Sos malzemelerini ayrı bir kasede karıştırıp sosu patlıcanların üzerine dökün.

Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra yemeği fırına verin.

Sosu bir kaşık yardımıyla ara ara patlıcanların üzerine gezdirerek yemeğinizi pişirin.

Sıcak servis edin. Afiyet olsun…