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Yeni sezon heyecanı başlıyor! Manisa FK kombine bilet fiyatları belli oldu mu?

Yeni sezon heyecanı başlıyor! Manisa FK kombine bilet fiyatları belli oldu mu?

TFF 1. Lig ekiplerinden birisi olan Manisa Futbol Kulübü'nün kombine bilet fiyatları belli oldu. Bunun akabinde taraftarlar, "Manisa FK kombine bilet fiyatları belli oldu mu?" sorusunu gündeme taşıdı.