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- Yeni sezon heyecanı başlıyor! Manisa FK kombine bilet fiyatları belli oldu mu?
Yeni sezon heyecanı başlıyor! Manisa FK kombine bilet fiyatları belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 05.08.2021 - 16:49
- Güncelleme : 05.08.2021 - 16:51
TFF 1.Lig ekiplerinden olan Manisa, bu sezon Süper Lig'e çıkmak için mücadele edecek.
Afyonkarahisar'da kamp yapan siyah-beyazlı ekip, son olarak kadrosuna Slovenyalı Nino Kouter’ı kattı.
Bu gelişmelerin ardından, TFF 1.Lig'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı maçlar için kombine bilet fiyatları belli oldu.
Bunun akabinde taraftalar kombine fiyatlarını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.
Peki, "Manisa FK kombine bilet fiyatları ne kadar?" İşte detaylar..
MANİSA FK KOMBİNE BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Manisa'nın, Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynayacağı tüm resmi iç saha karşılaşmalarının kombine fiyatları belli oldu.
2021 - 2022 TFF 1. Lig sezonu kombine satışları, önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak.
Taraftarlar, www.passo.com.tr web sitesi ve Passo Mobil uygulama üzerinden kombine satın alımı işlemleri gerçekleştirilebilecek.
Manisa FK'nın 2021-2022 sezonu kombine bilet fiyatları ise şu şekilde açıklandı:
- “Batı kapalı tribün (E, F, G, H): 375 TL,
- Batı Kapalı Tribün (C, D, I, J) 275 TL,
- Batı Kapalı Tribün (A, B, K, L) 225 TL, Maraton Tribün 175 TL.”