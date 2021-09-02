Yeni spor yasası mı geliyor? Menajerlik sistemi, borçlar, dernekler...

Sporda yaşanan bazı sorunların özellikle mali sıkıntıların önüne geçmek için, yeni spor yasasına yönelik çalışmalar olduğu iddia edildi. Peki, "Yeni spor yasası mı geliyor?"

Kulüplerin mali sorunları pandemi nedeniyle daha fazla baş göstermeye başladı.

Mali sorunlar dışında da futbolcu menajerleri ve onların transfer dönemi aldıkları ücretler..

Kulüpleri bu ve bunun gibi birçok sıkıntıdan kurtarmak için, hükümet çalışmalara başladı.

Bu kapsamda yeni bir spor yasasının çıkarılacağına yönelik iddialar gündeme gelince, "Yeni spor yasası mı geliyor?" sorusu gündeme taşındı.

Futbolseverler, "Yeni spor yasası mı geliyor?" sorusunu araştırarak, detaylı bir bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Yeni spor yasası mı geliyor?

YENİ SPOR YASASI MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesinin ardından, AK Parti'de yeni spor yasası için çalışmalar başladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile gerçekleştirilen toplantıda, Ağaoğlu'nun görüş ve önerileri dinlendi.

Kulüplerin dernek statüsünden çıkarılıp anonim şirket gibi yönetilmesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından denetlenmesi öngörülüyor.

Kulüp yöneticileri kendi dönemlerindeki borçlarından sorumlu olacak.

Kulüplerin borçlandırılmasına sınırlama getirilecek.

TFF'ye bağlı kurullar yeniden düzenlenecek.