Yeni yıla ilk giren ülke hangisi? 2022'ye ilk ve en son giren ülkeler...

Yeni yıla ilk giren ülke hangisi? 2022'ye ilk ve en son giren ülkeler...

Ülkelerin konumlarından kaynaklanan saat farklılıkları, yeni yıla giriş saatlerinde değişikliğe yol açıyor. Peki bu sene yeni yıla ilk ve son hangi ülkeler girecek? İşte ayrıntılar...

Dünyayı yeni yıl heyecanı sarmış durumda...

2022'yi iple çekenler, kutlama hazırlıklarını da tamamlıyor.

Ancak dünyanın bir çok noktasında ülkeler farklı saatlerde yeni yıla giriş yapıyor.

Bunun nedeni ise ülkelerin meridyen üzerindeki konumlarının farklılık göstermesinden dolayı oluşan saat farklılıkları...

Peki 2022 yılına ilk ve en son girecek olan ülkeler hangileri? İşte o liste...

YENİ YILA İLK GİREN ÜLKELER

Dünyada yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri Samoa ve Kiribati'dir. Bu ülkeler Türkiye saati ile 13.00'te yeni yıla giriş yapmış oluyorlar.

Kiribati ve Samoa'nın ardından 2020'ye TSİ ile 13.00'da Yeni Zelanda, Rusya'nın doğusundaki Anadyr, Funafuti, Yaren, Tarawa, Majuro adlı şehir ve bölgeleri ise Türkiye saati ile (TSİ) 14.00'da yeni yıla giriyor.

Türkiye saatiyle Yeni Zelanda 14.00, Avustralya ise 16.00 itibariyle yeni yıla girmiş oluyor. Özellikle Avustralya’nın önemli şehirlerinden biri olan Sidney, dünyada yeni yıl kutlamalarını en gösterişli şekilde organize eden ülkelerden birisi.

YENİ YILA SON GİREN ÜLKELER

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Cook Adaları ve Hawaii yeni yıla son girecek ülkelerin başında geliyor. Bu adalar yaklaşık olarak Türkiye’den bir gün sonra saat 16.00’da yeni yılı karşılamaktadır.