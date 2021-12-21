Yeni yılda kendinize vereceğiniz 11 söz

Yeni bir yılın başlangıcı, sıfırlama düğmesine basmak ve kendinize bazı sözler vermek için mükemmel bir zamandır. İşte bu yıl unutmamanız gereken 11 söz...

Her bir gün, hedefleriniz yenilemek ve kendinize yeni sözler vermek için harika bir fırsat taşıyor.

Yeni yılda yeni hedefler belirlemek ve değişiklikler yapmak biraz daha heyecan verici ve ilham verici hale geliyor.

Kararlarınız yılın başında olduğunuz kişiden, yılın sonunda olduğunuz kişiye ulaşmak için çıkacağınız yolculuğu yansıtır.

Bu yolculuk kolay olmayabilir. Yolda aksaklıklar olabilir ancak kendinize sözler vererek kolaylaştırabilirsiniz.

Kökleşmiş alışkanlıkları değiştirmek kolay bir iş değildir, bu nedenle yeni yıl hedeflerinize kafa yormadan önce, bir adım geri atmak ve bu yaklaşan değişime hazırlanmak önemlidir.

BIRAKIN GİTSİNLER

Hayatınızda duygusal tatmin vermeyen herkesin gitmesine izin verin.

Eski erkek arkadaşlardan, kız arkadaşlardan ve hatta eski en iyi arkadaşlardan ayrılmak yapabileceğiniz en zor şeylerden biridir. Ancak tahammül etmek yalnız bu süreci uzatmaktır.

SEYAHATE VAKİT AYIRIN

Belirli bir rutininiz olduğunda hayat kolaydır. 2022'de bu rutini kıracağınıza kendinize söz verin.

Rutin yolunuzdan 3 saat uzaklaşabilir ve daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi keşfedebilirsiniz. Dünyanın size sunabileceği başka şeylere açık olmanıza izin verin ve yol boyunca bulacağınız insanlara ve yerlere şaşıracaksınız.

YENİLGİYİ KABUL EDİN

Hayatta her zaman güçlü olmamız söylenir. Ancak, güçle birlikte zayıflık da gelir. Bazen iyi olmamanın sorun olmadığını anlayın. Yenilgiyi kabul etmenize izin verin.

GÜZELLİK ALGINIZI DEĞİŞTİRİN

Kendi algınızı “beğeni”, “retweet” miktarına dayandırmayı bırakın. ve "kaydırma hakları" alırsınız. Kendinizi çok yüzeysel şeylere göre tanımlamak, sizin için hiçbir şey yapmaz, ancak sizi kendi kendini yok etme yoluna götürür.

Güzelliğin sabit bir anlamı yoktur, bu yüzden toplumun size aksini söylemesine izin vermeyin.

MUTSUZ İLİŞKİYİ BİTİRİN

Tanıdık olanla yetinmek kolaydır. Birini kesme ve acılı devam etme sürecine başlama düşüncesi bizi korkutur. Yaptıklarını haklı çıkarmayın, işlerin daha iyi olacağına kendinizi inandırmayın ve kesinlikle öz değerinizi sorgulamanıza neden olan hiç kimseyle yetinmeyin.

RUTİNLERE VEDA EDİN

İster uzak bir yere uçuyor olun, ister evinize biraz daha yakın maceralar arayın, kendinize bir insan olarak öğrenme ve gelişme fırsatı vermek çok önemlidir. Beklenmeyeni, bilinmeyeni kucaklayın ve günlük rutininizden biraz zaman ayırın.

KENDİNİZE DÜRÜST OLUN

Düşünme ve hedef belirlemenin büyük bir kısmı dürüstlüktür ve kendinize karşı dürüst olmak korkutucu olabilir. Ama gerçekten nasıl hissettiğinizi, gerçekten nelerde üstün olduğunuzu ve ayrıca sınırlarınızın neler olduğunu bilmiyorsanız ilerleme kaydedemezsiniz. Bir durum ne kadar rahat olursa olsun, hayatınıza değer katmıyorsa, onu değiştirme ve devam etme zamanıdır.

DAHA ÇOK ŞÜKREDİN

Gece yatmadan önce, yazın, birine söyleyin veya o gün veya genel olarak hayatınızda minnettar olduğunuz üç şeyi düşünün. İnsanlar, olaylar, fırsatlar, küçük şeyler… onları hafife almak yerine düzenli olarak takdir ettiğinizi fark etmeye başlayın. Kötü bir günde bile şükredecek şeyler vardır ve ne kadar minnettar olursanız, hayata bakışınız o kadar olumlu olur.

DEĞERİNİZİ SİZ BELİRLEYİN

Kendinizin en iyi versiyonu olmaya çalışın. Kalıcı bir etki bırakan, insanların yanında olmak için savaştığı kişi olun. Peşinde olmaya değer biri olun. Bununla birlikte, karşılığında aynı şeyi yapmayacak insanları hayatınızda tutmak için savaşmayın.

İYİYLE BESLENİN

Yeşilliklerinizi yiyin, bol su için ve vücudunuzun gelişmesi için ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri alıp almadığınızı kontrol edin. Sıkı bir diyet yapmayı veya kalori saymayı önermiyorum, ancak iyi beslenmeyi 'kendinizi tedavi etmek' ile dengelemeye çalışın.

TELEFONUNUZDAN AYRILIN

Telefonunuza kapılıp etrafınızda olup bitenleri kaçırmanın ne kadar kolay olduğunu ne kadar vurgulasam azdır. Yararlarına rağmen, teknoloji ve sosyal medyanın yaşamlarımız ve refahımız üzerinde büyük bir olumsuz etkisi oldu.

En yakın arkadaşlarınız ve ailelerinizle gerçek yüz yüze zaman geçirin ve anılar biriktirin. Telefonunuzdan yukarı bakın ve manzarayı görün.