Yeni yılda Marmara Bölgesi'nde yüksek basınç etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan açıklamada, yılbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde Marmara Bölgesi'nin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağının tahmin edildiği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yaşanan sağanak yağışlar, yüksek kesimlerde kara dönüştü..

Yeni yıla sayılı günler kala, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde yaşayan vatandaşları uyardı.

Marmara, yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacak

Ylbaşında ve 2023 yılının ilk günlerinde Marmara Bölgesi’nin yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalacağı tahmin ediliyor.

MGM'den yapılan açıklamada "28 Aralık- 2 Ocak tarihleri arasında yüksek basıncın etkisiyle bölge genelinde parçalı ve az bulutlu ve yağışsız bir havanın etkili olması, gece ve sabah saatlerinin sisli ve puslu geçmesinin beklendiği, hava sıcaklığının ise bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

Açıklamada, rüzgarın yeni yılın ilk günlerinde yerel olmak üzere hafif, yer yer orta kuvvette esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yılbaşında hava durumu

Yılbaşında illerde beklenen hava durumu şöyle:

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 7, en yüksek 13 derece.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 0, en yüksek 11 derece.

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 1, en yüksek 11 derece.

Tekirdağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, en düşük 5, en yüksek 13 derece.

Kocaeli: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 6, en yüksek 16 derece.

Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 5, en yüksek 15 derece.

Yalova: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu ve yer yer sisli, en düşük 5, en yüksek 16 derece.

5 günlük tahmin