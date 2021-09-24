Baraj nedeniyle sular altında kalacak olan Yusufeli ilçesinin taşınacağı yeni yerleşim yerinde sona yaklaşıldı. Yeni yapılan evlerin büyüklüğü dikkati çekerken, bölgede toplam 7 köy inşa ediliyor.

Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde 2013 yılında dönemin başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından temeli atılan, Yusufeli Barajı ve HES projesi inşaatı tamamlanmak üzere.

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, yıl sonunda su tutacak.

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen baraj nedeniyle, Yusufeli ilçesi sular altında kalacak.

Yusufeli ilçesinin sular altında kalmasının ardından, bölge halkı yeni yapılan evlere yerleşecek.

Yusufeli 7. kez taşınmaya hazırlanırken, yeni yapılan evler ise vatandaşların beğenisini topladı.

YENİ YERLEŞİM YERİNE DAİR DETAYLAR

150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli, Yansıtıcılar mevkisinde 150 hektarlık alanda 3 bölgede yeniden inşa edildi.

Taşınmaya hazırlanan ilçenin yeni yerleşim yerindeki inşaat çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Bölge halkı, su altında kalacak ilçeye veda etmeye hazırlanıyor.

Yıl sonuna doğru yeni iş ve yaşam alanlarına taşınma işlemi başlayacak Yusufeli’nde noter huzurunda 5 otel, 3 akaryakıt istasyonu, 258 iş yeri ve 2 bin 638 konutun hak sahipleri çekilen kurayla belirlendi.

Yeni Yusufeli için sona gelindi: Evlerin villadan farkı yok VİDEO

520 KÖY EVİ İNŞA EDİLİYOR

Yeni ilçe merkezinin kurulacağı alanda altyapı için kazı ve dolgu çalışmaları tamamlanırken atık ve yağmur suyu kanalları, elektrik hatları, yol, kaldırım ve çevre düzenlemelerin sona gelindi.

Sosyal donatı alanları, kamu binaları ve konutların yükselmesiyle merkezi büyük oranda şekillenen yeni Yusufeli’nde, ilçe merkezi ile birlikte su altında kalacak Yeniköy, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Meşecik, Çevreli, Tekkale ve İşhan köylerinde de alt ve üstyapı çalışmaları sürüyor.

Taşınacak 7 köy için de farklı bölgelerde 520 köy evi inşa ediliyor. Yöresel mimaride, 2 katlı çoğu göl manzaralı evlere ‘villa köy’ benzetmesi yapan yöre halkı, yerleşim yerlerine yılsonunda taşınmak için gün sayıyor.

"SAHADA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Devlet Su İşleri (DSİ) Yeniden Yerleşim Yerleri İzleme Şube Müdürü Suat Köse, çalışmaların barajın su tutma programına uygun olarak tamamlanacağını söyledi. Köse, “Yusufeli Barajı ve HES projemiz nedeniyle ilçe merkezi ve 7 köyümüz su altında kalmakta. Bu köylerimizin taşınacağı yeni yerleşim yerlerinde devletim tüm kurumlarıyla birlikte, barajın su tutma programına uygun olarak, çalışmaların tamamlanması için var gücümüzle 7 gün 24 saat mücadele etmekteyiz.

İlçe merkezinin 1’inci bölgesinde inşaatların çoğu tamamlanmak üzere. Burada bir ilçede olması gereken tüm kamu binalarının inşaatları neredeyse bitti. Sahada kontrollerimiz sürüyor.

Olası durumda anında müdahale ediyoruz. Konutlarımız, sosyal donatı alanlarımız, kamu binalarımız, parklarımızı inşallah belirlenen uygun takvimde teslim edeceğiz.” dedi.

"EVLERİMİZ VİLLA GİBİ OLDU"

Taşınacak Tekkale köyü sakini Hacı Paktaş, “Evler çok güzel oluyor. Devletimiz sağ olsun, bizi evsiz bırakmadı. Evlerimiz villa gibi yapıldı. Gittim gördüm, çok beğendim.” dedi.

Güzel bulduğu yeni köy evini çok beğendiğini söyleyen Emin Yıkılmaz, emeği geçenlere teşekkür etti. Köy halkından Hacı Duman, evlerin villa gibi olduğunu ancak, belirlenecek fiyatlarında uygun olmasını beklediklerini dile getirdi.