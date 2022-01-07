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- Yeni zamlı alkol fiyatları 2022: Bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Yeni zamlı alkol fiyatları 2022: Bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Alkollü içecekler de yeni yıl zamlarından nasibini aldı. ÖTV zammı, 5 Ocak itibarıyla içki fiyatlarına yansıdı. Peki bira, şarap, viski, votka, rakı fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 alkol fiyatları.
- Haber Merkezi
- 07.01.2022 - 20:13
- Güncelleme : 07.01.2022 - 20:44
Yıllık enflasyonun açıklanmasının ardından sigara ve alkol grubundan alınan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yapıldı.
Alkol fiyatlarına gelen yüzde 47'lik ÖTV zammının ardından ''Alkol fiyatları ne kadar oldu? Zamlı bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları kaç TL?'' soruları gündeme geldi.
Alkollü içecek tüketenler, zamlar sonrasında oluşan güncel alkol fiyatlarını araştırmaya devam ediyor.
Peki 2022 güncel bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2022 güncel alkol fiyatları listesi...
2022 BİRA FİYATLARI
- 50 lik Tub... Gold Depozitolu Şişe 21,50 TL
- 50 lik Tub... Gold Depozitosuz Şişe 19,50 TL
- 50 lik Tub... Gold Kutu 21,75 TL
- 33 lük Tub... Gold Depozitolu Şişe 16,00 TL
- 33 lük Tub... Gold Kutu 18,00 TL
- 50 lik Tub... Amber Depozitosuz Şişe 15,50 TL
- 50 lik Tub... Amber Kutu 14,75 TL
- 50 lik Tub... Kırmızı Special Kutu 27,50 TL
- 23,7 lik Tub... Kırmızı Shot Special Kutu 17,50 TL
- 50 lik Tub... Filtresiz Depozitosuz Şişe 23,00 TL
- 50 lik Tub... Filtresiz Kutu 22,00 TL
- Ef... Pil... Depozitolu Yeni Şişe 21,50 TL
- Ef... Pil... Depozitolu 21,50 TL
- Ef... Pil... Tek Yön 30 CL 15,00 TL
- Ef... Pil... Kutu 50 CL 22,00 TL
- Ef... Pil... Tek Yön 33 CL 21,00 TL
- Ef... Pil... Kutu 33 CL 17,50 TL
- Ef... Pil... Kutu 1 LT 40,00 TL
- Ef... Pil... Malt Depozitolu 50 CL19,50 TL
- Ef... Pil... Malt Kutu 50 CL 21,00 TL
- Ef... Pil... Malt Tek Yön 25 CL 12,00 TL
- Ef... Pil... Fıçı Yüksek Alkollü Kutu 50 CL 25,00 TL
- Ef... Pil... Özel Seri Tek Yön 50 CL 22,50 TL
- Ef... Pil... Özel Seri Tava Kutu 50 CL 22,50 TL
- Ef... Pil... Glutensiz 50 CL TY 23,00 TL
- Ef... Pil... Winter Blue 50 CL 22,00 TL
- Ef... Pil... Xtra Kutu 50 CL 27,50 TL
- Ef... Pil... Xtra Shot Kutu 23,7 CL 17,00 TL
- Bom... Tek Yön 50 CL 22,00 TL
- Bom... Filtresiz Tek Yön 50 CL 23,00 TL
- Bom... Filtresiz Red Ale Tek Yön 33 CL 22,50 TL
- Bom... Filtresiz IPA Tek Yön 33 CL 22,50 TL
- 50 lik Carlsb... Depozitolu Şişe: 22,25 TL
- 33 lük Carlsb... Depozitosuz Şişe: 19,50 TL
- 50 lik Carlsb... Kutu: 22,75 TL
- 33 lük Carlsb... Kutu: 18,00 TL
- Mill... Depozitosuz Şişe 33 lük: 21,00 TL
- Mill... Kutu 50 CL: 26,00 TL
- 50 lik Mill... Şişe: 26,00 TL
- 50 lik Bec... Kutu: 17,00 TL
- 50 lik Bec... Şişe: 17,00 TL
- 33 lük Bec... Depozitosuz Şişe 15,00 ₺
- 50 lik Amster... Navigator Kutu: 34,00 TL
- 50 lik Amster... Depozitosuz Şişe: 34,00 TL
GÜNCEL RAKI FİYATLARI 2022
- 35'lik Y... Rakı: 129,00 TL
- 50'lik Y... Rakı: 185,00 TL
- 70'lik Y... Rakı: 249,00 TL
- 100'lük Y... Rakı: 349,00 TL
- 150'lik Y... Rakı: 519,00 TL
- 35'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 149,00 TL
- 50'lik Y... Rakı Y.. Se..: 209,00 TL
- 70'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 279,00 TL
- 100'lük Y... Rakı Ye.. Se..: 379,00 TL
- 35'lik Y... Rakı Ust.. Kar... 159,00 TL
- 50'lik Y... Rakı Ust... Kar..: 219,00 TL
- 70'lik Y.. Rakı Ust... Kar..: 305,00 TL
- 35'lik Y.. Rakı A..: 179,00 TL
- 70'lik Y.. Rakı A..: 349,00 TL
- 35'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 169,00 TL
- 70'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 325,00 TL
- 100'lük Y... Rakı... Uz.. Dem..: 459,00 TL
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- 35'lik Tek... Rakısı: 149,00 TL
- 50'lik Tek... Rakısı: 215,00 TL
- 70'lik Tek... Rakısı: 289,00 TL
- 100'lük Tek... Rakısı: 389,00 TL
- 35'lik Tek... Rakısı Trak.. Se...: 149,00 TL
- 70'lik Tek.. Rakısı Trak.. Se...: 289,00 TL
- 35'lik Tek.. Rakısı Al.. Se..: 159,00 TL
- 50'lik Tek... Rakısı Al... Se..: 219,00 TL
- 70'lik Tek... Rakısı Al.. Se..: 299,00 TL
- 100'lük Tek...Rakısı Al.. Se..: 415,00 TL
- 35'lik Tek.. Rakısı Kavr... An...: 194,00 TL
- 70'lik Tek... Rakısı Kavr.. An...: 389,00 TL
- 35'lik Tek... Rakısı No: 10: 230,00 TL
- 70'lik Tek... Rakısı No: 10: 430,00 TL
- 35’lik E... Klasik Rakı: 84,90 TL
- 50’lik E... Klasik Rakı: 117,90 TL
- 70’lik E... Klasik Rakı: 164,90 TL
- 100'lük E... Klasik Rakı: 234,90 TL
- 35’lik E... Yaş Üzüm Rakı: 105,00 TL
- 50’lik E... Yaş Üzüm Rakı: 145,00 TL
- 70’lik E... Yaş Üzüm Rakı: 199,00 TL
- 100'lük E... Yaş Üzüm Rakı: 279,00 TL
- 20 lik E... Rakı Göbek 99,50 ₺
- 35 lik E...Rakı Göbek 129,00 ₺
- 50 lik E... Rakı Göbek 175,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Göbek 235,00 ₺
- 35 lik E... Rakı Gold Efe 109,00 ₺
- 50 lik E... Rakı Gold Efe 150,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Gold Efe 209,00 ₺
- 100 lük E... Rakı Gold Efe 289,00 ₺
- 35 lik E... Rakı Sarı Zeybek 119,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Sarı Zeybek 225,00 ₺
- 20 lik E... Rakı Sarı Zeybek Meşe 110,00 ₺
- 35 lik E... Rakı Sarı Zeybek Meşe 158,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Sarı Zeybek Meşe 289,00 ₺
- 20 lik E... Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 89,00 ₺
- 35 lik E... Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 125,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Sarı Zeybek Yaş Üzüm 230,00 ₺
- 20 lik E... Rakı Sarı Zeybek Original 99,00 ₺
- 35 lik E... Rakı Sarı Zeybek Original 137,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Sarı Zeybek Original 250,00 ₺
- 35 lik E... Rakı 3 Distile 121,00 ₺
- 70 lik E... Rakı 3 Distile 222,50 ₺
- 70 lik E... Organik Rakı 157,50 ₺
- 70 lik E... Rakı 5 Yıllık 475,00 ₺
- 35 lik E... Rakı Geleneksel 95,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Geleneksel 185,00 ₺
- 100 lük E... Rakı Geleneksel 249,50 ₺
- 35 lik E... Rakı Tek İmbik 114,00 ₺
- 70 lik E... Rakı Tek İmbik 217,00 ₺
- 100 lük E... Rakı Tek İmbik 299,90 ₺
- 20 lik Kara E... Rakı 87,50 ₺
- 35 lik Kara E... Rakı 127,00 ₺
- 70 lik Kara E... Rakı 233,00 ₺
- 70 lik Boğ.... Rakı 162,50 ₺
- 70 lik Boğ... Yaş Üzüm Rakı 165,00
- 35 lik Bey... Rezerv: 104,00 TL
- 50 lik Bey... Rezerv: 143,00 TL
- 70 lik Bey... Rezerv: 194,00 TL
- 100 lük Bey... Rezerv: 259,00 TL
- 35 lik Bey... Göbek Rakısı: 124,00 TL
- 50 lik Bey... Göbek Rakısı: 169,00 TL
- 70 lik Bey... Göbek Rakısı: 229,00 TL
- 100 lük Bey... Göbek Rakısı: 299,00 TL
- 300 lük Bey... Göbek Rakısı: 1.550,00 TL
- 450 lik Bey... Göbek Rakısı: 2.100,00 TL
- 35 lik Bey... Mavi Rakı: 99,00 TL
- 50 lik Bey... Mavi Rakı: 137,00 TL
- 70 lik Bey... Mavi Rakı: 189,00 TL
- 100 lük Bey... Mavi Rakı: 247,00 TL
- 300 lük Bey... Mavi Rakı: 1.150,00 TL
- 450 lik Bey... Mavi Rakı: 1.800,00 TL
- 35 lik Bey... Beyoğlu Premium: 90,00 TL
- 70 lik Bey... Beyoğlu Premium: 170,00 TL
- 100 lük Bey... Beyoğlu Premium: 229,00 TL
- 35 lik İzm... Rakısı: 129,00 TL
- 50 lik İzm... Rakısı: 179,00 TL
- 70 lik İzm... Rakısı: 245,00 TL
- 100 lük İzm... Rakısı: 349,00 TL
- 35 lik İzm... Rakısı Yaş Üzüm: 135,00 TL
- 50 lik İzm... Rakısı Yaş Üzüm: 189,00 TL
- 70 lik İzm... Rakısı Yaş Üzüm: 255,00 TL
- 100 lük İzm... Rakısı Yaş Üzüm: 359,00 TL
- 35 lik İzm... Rakısı Göbek: 149,00 TL
- 70 lik İzm... Rakısı Göbek: 289,00 TL
- 70 lik İzm... Herdem Sakızlı: 229,00 TL
GÜNCEL VOTKA FİYATLARI 2022
- 35 lik Abs... Votka 119 TL
- 50 lik Abs... Votka 168,00 TL
- 70 lik Abs... Votka 219 TL
- 100 lik Abs... Votka 309 TL
- 150 lik Abs... Votka 545 TL
- 450 lik Abs... Votka 1.550 TL
- 70 lik Abs... Mandrin Votka 219 TL
- 70 lik Abs... Vanilia Votka 219 TL
- 70 lik Abs... Extrakt Votka 219 TL
- 150 lik Abs... Elyx Votka 970 TL
- 300 lik Abs... Elyx Votka 1.990 TL
- 450 lik Abs... Elyx Votka 3.300 TL
- 35 cl İstan... Votka 109,00 TL
- 50 cl İstan... Votka 145 TL
- 70 cl İstan... Votka 199 TL
- 100 cl İstan... Votka 275 TL
- 35 lik Wybo... votka 79 TL
- 50 lik Wybo... votka 105 TL
- 70 lik Wybo... votka 145 TL
- 100 lük Wybo... votka fiyatı 199 TL
GÜNCEL ŞARAP FİYATLARI 2022
- E... Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 198 TL
- E... Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 37,5’lik 116 TL
- E... Chardonnay 2020 (Beyaz) – 75’lik 208 TL
- E... Fume Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 218 TL
- E... Roze 2019 (Roze) – 150’lik 396 TL
- E... Roze 2020 (Roze) – 75’lik 198 TL
- E... Blend 2019 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL
- E... Blend 2019 (Kırmızı) – 37,5’lik 128 TL
- E... Malbec 2019 (Kırmızı) – 75’lik 227 TL
- E... Cabernet Sauvignon 2017 (Kırmızı)- 150’lik 455 TL
- E... Cabernet Sauvignon 2018 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL
- E... Merlot 2017 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL
- E... Syrah 2018 (Kırmızı) – 75’lik 218 TL
- Select... Narince-Emir 2019 (Beyaz) – 75’lik 187 TL
- Select... Narince-Emir 2018 (Beyaz) – 75’lik 187 TL
- Select... Narince-Emir 2016 (Beyaz) – 50’lik 135 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 75’lik 224 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2018 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 75’lik 228 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 50’lik 162 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2016 (Kırmızı) – 150’lik 446 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2011 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL
- Select... Öküzgözü Boğazkere 2009 (Kırmızı) – 70’lik 235 TL
- Selec... Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL
- Selec... Öküzgözü Boğazkere 2007 (Kırmızı) – 70’lik 250 TL
- Kav... Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL
- Kav... Misket 2020 (Beyaz) – 75’lik 185 TL
- Ancy... Narince 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL
- Ancy... Sultaniye-Emir 2020 (Beyaz) – 75’lik 141 TL
- Ancy... Sauvignon Blanc 2020 (Beyaz) – 75’lik 146 TL
- Ancy... Blush 2020 (Roze) – 75’lik 141 TL
- Ancy... Öküzgözü 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL
- Ancy... Boğazkere 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL
- Ancy... Kalecik Karası 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL
- Ancy... Merlot 2020 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL
- Ancy... Cabernet Sauvignon Syrah 2019 (Kırmızı) – 75’lik 146 TL
- Kav... Çankaya (Beyaz) – 18,7’lik 45 TL
- Kav... Çankaya (Beyaz) – 37,5’lik 82 TL
- Kav... Çankaya (Beyaz) – 75’lik 142 TL
- Kav... Lal (Roze) – 18,7’lik 45 TL
- Kav... Lal (Roze) – 37,5’lik 82 TL
- Kav... Lal (Roze) – 75’lik 142 TL
- Kav... Yakut (Kırmızı) – 18,7’lik 46 TL
- Kav... Yakut (Kırmızı) – 37,5’lik 84 TL
- Kav... Yakut (Kırmızı) – 75’lik 147 TL
- Kav... Angora (Beyaz) – 18,7’lik 39 TL
- Kav... Angora (Beyaz) – 37,5’lik 70 TL
- Kav... Angora (Beyaz) – 75’lik 114 TL
- Kav... Angora (Kırmızı) – 18,7’lik 39 TL
- Kav... Angora (Kırmızı) – 37,5’lik 70 TL
- Kav... Angora (Kırmızı) – 75’lik 114 TL
- Kav... Angora Black (Kırmızı) – 75’lik 121 TL
- Kav... Angora Cuve (Beyaz) – 75’lik 117 TL
- Kav... Angora Cuve (Kırmızı) – 75’lik 117 TL
- Prim... Beyaz – 75’lik 117 TL
- Prim... Kırmızı – 75’lik 117 TL
- Dol... Beyaz – 75’lik 70,00 TL
- Dol... Kırmızı – 75’lik 70,00 TL
- Dol... Klasik – 75’lik 70,00 TL
- Dol... Rose – 75’lik 75,00 TL
- Dol... Safir – 75’lik 135,00 TL
- Dol... Antik Kırmızı – 75’lik 100,00 TL
- Dol... Antik Beyaz – 75’lik 100,00 TL
- Vil... Dol... Kırmızı – 75’lik 70,00 TL
- Vil... Dol... Beyaz – 75’lik 70,00 TL
- Vil... Dol... Rose – 75’lik 75,00 TL
- Vil... Dol... Neo Kırmızı – 75’lik 95,00 TL
- Vil... Dol... Neo Beyaz – 75’lik 95,00 TL
- Buz... Klasik – 75’lik 80,00 TL
- Buz... Kırmızı – 75’lik 90,00 TL
- Buz... Beyaz – 75’lik 60,00 TL
UCUZ ŞARAP FİYATLARI 2022
- Ak... Biricik – 75’lik 30,00 TL
- Pam... Senfoni – 75’lik 40,00 TL
- Gü... Kırmızı – 75’lik 40,00 TL
- Sav... – 75’lik 35,00 TL
- Bey... – 75’lik 35,00 TL
- Tıl... – 75’lik 40,00 TL
GÜNCEL VİSKİ FİYATLARI 2022
- 35 lik John... Wal... Red Label 195 TL
- 50 lik John... Wal... Red Label 255 TL
- 70 lik John... Wal... Red Label 349 TL
- 100 lük John... Wal... Red Label 489 TL
- 150 lik John... Wal... Red Label 769 TL
- 300 lük John... Wal... Red Label 1.835 TL
- 35 lik John... Wal... Black Label 239 TL
- 50 lik John... Wal... Black Label 339 TL
- 70 lik John... Wal... Black Label 459 TL
- 100 lük John... Wal... Black Label 589 TL
- 150 lik John... Wal... Black Label 889 TL
- 300 lük John... Wal... Black Label 1.915 TL
- 70 lik John... Wal... Double Black 499 TL
- 70 lik John... Wal... Blue Label 2,750 TL
- 70 lik John... Wal... Gold Label Reserve 575 TL
- 70 lik John... Wal... 18 Yıllık 799 TL
- 70 lik John... Wal... Sons King George V 5,500 TL
- 70 lik John... Wal... Green Label 15 Yıllık 750 TL
- 35 lik J&B 125 TL
- 50 lik J&B 170 TL
- 70 lik J&B 230 TL
- 100 lük J&B 320 TL
- 150 lik J&B 460 TL
- 35 lik Chiv... R... (12 Yıl) 173 TL
- 50 lik Chiv... R... (12 Yıl) 240 TL
- 70 lik Chiv... R... (12 Yıl) 315 TL
- 100 lük Chiv... R... (12 Yıl) 420 TL
- 175 lik Chiv... R... (12 Yıl) 760 TL
- 3 Litrelik Chiv... R... (12 Yıl) 1.300 TL
- 70 lik Chiv... R... (13 Yıl) 370 TL
- 70 lik Chiv... R... (15 Yıl) 413 TL
- 50 lik Chiv... R... (18 Yıl) 480 TL
- 70 lik Chiv... R... (18 Yıl) 650 TL
- 70 lik Chiv... R... (25 Yıl) 3.200 TL
- 70 lik Chiv... R... Ultis 1.950 TL
- 70 lik Chiv... XV İskoç 425 TL
- 70 lik Chiv... Mizunara 580 TL
- 35 lik J... Dan... Old No.7 163 TL
- 50 lik J... Dan... Old No.7 220 TL
- 70 lik J... Dan... Old No.7 300 TL
- 100 lük J... Dan... Old No.7 405 TL
- 175 lik J... Dan... Old No.7 695 TL
- 300 lük J... Dan... Old No.7 1.175 TL
- 35 lik J... Dan... Tennessee Honey 163 TL
- 70 lik J... Dan... Tennessee Honey 300 TL
- 100 lük J... Dan... Tennessee Honey 405 TL
- 35 lik J... Dan... Tennessee Apple 163 TL
- 70 lik J... Dan... Tennessee Apple 300 TL
- 100 lük J... Dan... Tennessee Apple 405 TL
- 70 lik J... Dan... Special Edition 320 TL
- 35 lik J... Dan... Tennessee Fire 163 TL
- 70 lik J... Dan... Tennessee Fire 300 TL
- 100 lük J... Dan... Tennessee Fire 405 TL
- 20 lik J... Be... 110 TL
- 37,5 lik J... Be... 125 TL
- 75 lik J... Be... 185 TL
- 75 lik J... Be... Black 210 TL
- 100 lük J... Be... 250 TL
- 150 lik J... Be... 345 TL
- 35 lik Bel... 99 TL
- 50 lik Bel... 135 TL
- 70 lik Bel... 189 TL
- 100 lük Bel... 259 TL