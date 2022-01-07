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Yeni zamlı alkol fiyatları 2022: Bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Yeni zamlı alkol fiyatları 2022: Bira, şarap, viski, votka ve rakı fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Alkollü içecekler de yeni yıl zamlarından nasibini aldı. ÖTV zammı, 5 Ocak itibarıyla içki fiyatlarına yansıdı. Peki bira, şarap, viski, votka, rakı fiyatları ne kadar oldu? İşte 2022 alkol fiyatları.