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- Yeni zamlı rakı fiyatları 2022: 35'lik, 70lik ve 100'lük rakı ne kadar oldu?
Yeni zamlı rakı fiyatları 2022: 35'lik, 70lik ve 100'lük rakı ne kadar oldu?
- Haber Merkezi
- 05.01.2022 - 16:19
Yıllık enflasyonun açıklanmasının akabinde sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yapıldı.
Alkol fiyatlarına gelen zamlar, fiyatlar ne kadar oldu sorusunu bir kez daha gündeme getirmiş durumda.
İçkiler arasında en çok tercih edilen hatta uğruna sofralar kurulan rakı da fiyatı yükselenlerden oldu.
Rakı müdavimleri, güncel zamlı fiyatları araştırmaya koyuldu. Peki 2022 güncel rakı fiyatları ne kadar? En ucuz rakı hangisi? İşte 20'lik, 35'lik, 70'lik ve 100'lük rakı fiyatları...
2022 ZAMLI GÜNCEL RAKI FİYATLARI
-
35'lik Y... Rakı: 129,00 TL
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50'lik Y... Rakı: 185,00 TL
-
70'lik Y... Rakı: 249,00 TL
-
100'lük Y... Rakı: 349,00 TL
-
150'lik Y... Rakı: 519,00 TL
-
35'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 149,00 TL
-
50'lik Y... Rakı Y.. Se..: 209,00 TL
-
70'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 279,00 TL
-
100'lük Y... Rakı Ye.. Se..: 379,00 TL
-
35'lik Y... Rakı Ust.. Kar... 159,00 TL
-
50'lik Y... Rakı Ust... Kar..: 219,00 TL
-
70'lik Y.. Rakı Ust... Kar..: 305,00 TL
-
35'lik Y.. Rakı A..: 179,00 TL
-
70'lik Y.. Rakı A..: 349,00 TL
-
35'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 169,00 TL
-
70'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 325,00 TL
-
100'lük Y... Rakı... Uz.. Dem..: 459,00 TL
-
35'lik Tek... Rakısı: 149,00 TL
-
50'lik Tek... Rakısı: 215,00 TL
-
70'lik Tek... Rakısı: 289,00 TL
-
100'lük Tek... Rakısı: 389,00 TL
-
35'lik Tek... Rakısı Trak.. Se...: 149,00 TL
-
70'lik Tek.. Rakısı Trak.. Se...: 289,00 TL
-
35'lik Tek.. Rakısı Al.. Se..: 159,00 TL
-
50'lik Tek... Rakısı Al... Se..: 219,00 TL
-
70'lik Tek... Rakısı Al.. Se..: 299,00 TL
-
100'lük Tek...Rakısı Al.. Se..: 415,00 TL
-
35'lik Tek.. Rakısı Kavr... An...: 194,00 TL
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70'lik Tek... Rakısı Kavr.. An...: 389,00 TL
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35'lik Tek... Rakısı No: 10: 230,00 TL
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70'lik Tek... Rakısı No: 10: 430,00 TL