Yeni zamlı rakı fiyatları 2022: 35'lik, 70lik ve 100'lük rakı ne kadar oldu?

Yeni zamlı rakı fiyatları 2022: 35'lik, 70lik ve 100'lük rakı ne kadar oldu?

Yeni yıl zamlarından alkol fiyatları da nasibini aldı. ÖTV zammı bugün itibariyle içki fiyatlarına yansıdı. Peki rakı ne kadar oldu? İşte 20lik, 35lik, 70lik ve 100lük rakı fiyatları 2022...

Yıllık enflasyonun açıklanmasının akabinde sigara ve alkol grubundan alınan özel tüketim vergisine (ÖTV) yüzde 47,4 oranında zam yapıldı.

Alkol fiyatlarına gelen zamlar, fiyatlar ne kadar oldu sorusunu bir kez daha gündeme getirmiş durumda.

İçkiler arasında en çok tercih edilen hatta uğruna sofralar kurulan rakı da fiyatı yükselenlerden oldu.

Rakı müdavimleri, güncel zamlı fiyatları araştırmaya koyuldu. Peki 2022 güncel rakı fiyatları ne kadar? En ucuz rakı hangisi? İşte 20'lik, 35'lik, 70'lik ve 100'lük rakı fiyatları...

2022 ZAMLI GÜNCEL RAKI FİYATLARI

35'lik Y... Rakı: 129,00 TL

50'lik Y... Rakı: 185,00 TL

70'lik Y... Rakı: 249,00 TL

100'lük Y... Rakı: 349,00 TL

150'lik Y... Rakı: 519,00 TL

35'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 149,00 TL

50'lik Y... Rakı Y.. Se..: 209,00 TL

70'lik Y... Rakı Ye.. Se..: 279,00 TL

100'lük Y... Rakı Ye.. Se..: 379,00 TL

35'lik Y... Rakı Ust.. Kar... 159,00 TL

50'lik Y... Rakı Ust... Kar..: 219,00 TL

70'lik Y.. Rakı Ust... Kar..: 305,00 TL

35'lik Y.. Rakı A..: 179,00 TL

70'lik Y.. Rakı A..: 349,00 TL

35'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 169,00 TL

70'lik Y... Rakı Uz.. Dem..: 325,00 TL

100'lük Y... Rakı... Uz.. Dem..: 459,00 TL