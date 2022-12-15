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    Yenibosna metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Yenibosna metro durakları

    Yapım ve onarım çalışmaları kapsamında uzun süredir kapalı olan M1A metro hattı ile ilgili vatandaşları sevindiren haber geldi. Peki Yenibosna metro istasyonu açıldı mı? İşte detaylar...
    • 15.12.2022 - 09:13
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    Yenibosna metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Yenibosna metro durakları

    Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul, toplu taşıma ağları açısından zengindir. Her sabah rutin olarak işe giden vatandaşlar ve okula giden öğrenciler, genellikle toplu taşıma kullanıyor.

    Toplu taşımaların arasında en çok tecih edilen ise metrodur. Trafiksiz ulaşımı ve hızı sayesinde diğer toplu taşıma araçlarına nazaran öne çıkıyor.

    Hemen hemen İstanbul'un tüm ilçelerinde var olan metro, istasyonlarıyla giderek büyüyor.

    İBB'nin yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında uzun süredir kapalı olan M1 metro hattının Yenibosna istasyonunu vatandaşlar dört gözle bekliyordu.

    Toplu taşıma kullanan vatandaşlar tarafından beklenen Yenibosna metro istasyonunun ne zaman açılacağı ve M1A hattının durakları araştırılıyor.

    Yenibosna metro istasyonu açıldı mı?

    M1A ve M9 metro hatlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle kapalı olan Yenibosna istasyonu, 15 Aralık 2022 Perşembe (bugün) günü hizmete açılıyor.

    Yenibosna metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Yenibosna metro durakları #1

    M1A metro durakları

    Ataköy-Basın Ekspres-İkitelli Metro Hattı durakları:

    • Ataköy
    • Yenibosna
    • Çobançeşme
    • Kuyumcukent
    • İhlas Yuva
    • Mimar Sinan Caddesi
    • Hoca Ahmet Yesevi
    • Halkalı Caddesi
    • Mehmet Akif
    • Bahariye
    • Masko
    • İkitelli Sanayi

    Yenibosna metrosu açıldı mı, ne zaman açılacak? Yenibosna metro durakları #2


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