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    Yenibosna'da bilgisayar mağazasında metrelerce kuyruk oluştu

    Bir AVM'ye yeni şube açan elektronik ürünler mağazası, sosyal medya üzerinden ürünlere kampanya yapacağını duyurunca dakikalar içinde müşteri akınına uğradı.
    • 10.10.2022 - 12:01
    • Güncelleme : 10.10.2022 - 12:31
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    Yenibosna'da bilgisayar mağazasında metrelerce kuyruk oluştu

    İstanbul'da faaliyet gösteren bir bilgisayar firmasının indirimli ürün satışa sunacağını bildirmesi üzerine izdiham oluştu.

    Yenibosna'daki AVM'de yeni açılan şubede özel daha uyguna satışa çıkarılan bilgisayarlara akın eden vatandaşlar, üç saatten fazla sıra bekledi.

    Müşteriler içeriye sırayla alındı

    Bir fenomen ile anlaşarak sosyal medya üzerinden mağaza açılışını duyuran iş yerinin önünde, dakikalar içerisinde kuyruk oluştu.

    Sıra numarası vererek 3'erli gruplar halinde bilgisayar kampanyası için müşterileri içeri alan firma, 4 saatte 50 adetlik kampanya ürünlerini tüketti.

    Yenibosna da bilgisayar mağazasında metrelerce kuyruk oluştu #1

    Adet sınırının üzerine çıkıldı

    İHA'nın haberine göre, 50 adet ile sınırlı olan satışlarda 70. sıraya kadar numara temin edenler, ürün alabildi. Kuyrukta,

    3 saat bekleyen gençler, piyasada 25 ile 27 bin lira arasında alabilecekleri, ekran kartı, işlemci, ram gibi donanımların 18 bin liradan verilmesinin sevindirici ve ilgi çekici olduğunu bildirdi.

    Yenibosna'da bilgisayar mağazasında metrelerce kuyruk oluştu VİDEO

    Yenibosna da bilgisayar mağazasında metrelerce kuyruk oluştu #2

    Yenibosna da bilgisayar mağazasında metrelerce kuyruk oluştu #3


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