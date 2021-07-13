Yeniden masmavi! Marmara'da müsilaj bitti mi? Deniz salyası temizlendi mi?

Marmara Denizi'ni esir alan müsilaja dair son durum merak ediliyor. Yeniden temiz ve mavi görüntüsüne kavuşan Marmara'nın son durumunu Bakan Kurum bildirdi. Peki müsilaj bitti mi? İşte son görüntüler

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından eş zamanlı olarak başlatılan deniz salyası temizliğindeki son durum merak ediliyor.

Binlerce metreküp toplanan müsilaj Marmara Denizi'ni günlerce esir almıştı. Korkutan görüntüler yerini yeniden temiz ve mavi sulara bıraktı.

Bakan Murat Kurum, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Özellikle İstanbullular, Marmara Denizi temizlendi mi? Deniz salyası bitti mi? araştırıyor.

İşte Marmara Denizi'nde son durum..

MARMARA DENİZİ TEMİZLENDİ Mİ?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 8 Haziran7da başlatılan müsilaj temizliğindeki son durum merak kazandı.

Bakan Kurum konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme seferberliğinde 1 ayın geride kaldığını ve güzel gelişmeler olduğunu belirterek, "Denizimizde, toplanacak miktarda müsilaj olmaması nedeniyle 7 Temmuz'da temizlik çalışması yapılmadı. Marmara'mız artık dünden daha temiz ve mavi" dedi.