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Yeniden raylarda! Doğu Ekspresi tren seferleri başladı mı? İşte bilet fiyatları 2021...

Yeniden raylarda! Doğu Ekspresi tren seferleri başladı mı? İşte bilet fiyatları 2021...

Koronavirüs salgınından dolayı yaklaşık bir yıldır durdurulan Doğu Ekspresi seferleri ne zaman başlıyor? merak ediliyor. Ankara-Kars arasında nostaljik anlar yaşatan Doğu Ekspresi hakkında bilgiler..