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- Yeniden raylarda! Doğu Ekspresi tren seferleri başladı mı? İşte bilet fiyatları 2021...
Yeniden raylarda! Doğu Ekspresi tren seferleri başladı mı? İşte bilet fiyatları 2021...
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 10:11
Seyahat tutkunlarının vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi, pandemi nedeniyle 1 yıldan fazla bir süredir hizmet vermiyordu.
Özellikle turizmcilerin beklediği seferlere dair yeni bir gelişme yaşandı.
Türkiye'de normalleşme adımlarının arıdndan Doğu Ekspresi de yeniden yollara düşecek...
Geçtiğimiz yıllarda oldukça büyük rağbet gören Doğu Ekspresi seferleri kaldığı yerden devam edecek. Doğu Ekspresi seferlerinin tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Yolcu Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Haberin akabinde gezginler ve turizmciler "Doğu Ekspresi tren seferleri ne zaman başlıyor?" sorusunu gündeme taşıdı.
İşte Doğu Ekspresi sefer tarihleri, güzergahı ve bilet fiyatları 2021..
DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Doğu Ekspresi seferlerinin 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacağı açıklandı. İlk sefer Doğu Ekspresi 13 Temmuz 2021 tarihinde ise Kars'tan Ankara'ya hareket edecek.
DOĞU EKSPRESİ GÜZERGAHI
Doğu Ekspresi seferine katılmak isteyenler, Doğu Ekspresi güzergâhını araştırıyor.
Doğu Ekspresi güzergahı Ankara-Kırıkkale-Kayseri-Sivas-Erzincan-Erzurum-Kars'tan oluşmaktadır. Doğu Ekspresi ara duraklarda birkaç dakika dururken ana duraklarda bu süre 10-15 dakika oluyor. Ankara ve Kars arasındaki güzergahta ilerleyen Doğu Ekspresi yolculuk süresi 24 saati geçiyor.
DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2021
Doğu Ekspresi bilet fiyatları 2021 rakamlarına göre 48 ile 188 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Doğu Ekspresi örtülü kuşetli vagon bilet fiyatları şu şekilde;
- Tam: 78 TL
- Öğretmen, öğrenci, basın ve 60-64 yaş: 69.50 TL
- 65 yaş ve üstü ile çocuk (7-12 yaş): 49 TL
Yatırılabilen koltuk olarak adlandırılan Pulman bilet fiyatları şu şekilde;
- Tam: 58 TL
- Öğrenci (13–26 yaş) 49,50 TL
- 60-64 yaş: 49,50 TL
- 65+ Yaş: 29.0 TL
- Çocuk(7–12): 29.00 TL
- Basın,Öğretmen: 49.50 TL