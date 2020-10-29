29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle İstanbul'da tüm metrolarda saat 19:23'te İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet'in ilanının 97'nci yıl dönümü dolayısıyla, ülkenin birçok noktasında kutlamalar ve anma törenleri düzenlendi.

Ankara'da Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törenin ardından halkın ziyaretine açılırken

Her yaştan binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ve çiçeklerle Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti.

19:23'TE İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

İstanbul'da ise tüm metrolarda gün boyunca 29 Ekim kutlamaları anonslar ile gerçekleşti.

Yenikapı-Hacıosman metrosunda ise Cumhuriyet'in ilan edildiği 1923 yılı dolayısıyla, saat 19:23'te İstiklal Marşı okundu. Bu dakikalarda, bütün yolcular ayağa kalkarak İstiklal Marşı'mızı okudu.

O anları bir yolcu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İşte o anlar..

Yenikapı Hacıosman metrosunda, 19:23'te İstiklal Marşı okundu İZLE





