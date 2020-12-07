Yenilenmenin geleneksel hali: Kemik Suyu

Değerini tekrar hatırladığımız geleneksel lezzet kemik suyu, yemeklerinizi lezzetlendirmenin yanı sıra vücudunuzu yenileme ve güçlendirme özelliğiyle de popüleritesini artırmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgını ile birlikte artan bağışıklığı artırma çabaları, kemik suyu içeren yemekleri de beraberinde getirdi. Son zamanlarda yapılan birçok araştırma gösteriyor ki kemik suyu, içerdiği kolajen maddesiyle vücudumuz için gerekli olan neredeyse her şeyi karşılama potansiyeline sahip. Cilt güzelliğinden kalp sağlığına, bağırsak sağlığından kilo vermeye kadar bitmek bilmeyen yararlarıyla yemeklerimizi lezzetlendiren kemik suyunu en özel tarifiyle mutfaklarınıza taşıyoruz.

Çeşitli sebze ve baharatların aromalarından faydalandığımız bu tarifte farklı pişirme teknikleriyle hazırladığınız kemik suyunu lezzetli hale getirmeye ne dersiniz?

Aromalı kemik suyu nasıl yapılır?

Öncelikle güvendiğiniz bir kasaba gidip, taze ilikli kemik istediğinizi söyleyin. Muhtemelen sıraya koyduğu müşterileri olacaktır ve size bir gün verecektir. Şanslıysanız elinde vardır ve hemen işe koyulabilirsiniz. Derinliği olan büyük bir tencereye, ince delikli kevgire ve fırın tepsisine ihtiyacınız olacak. Sabah erken saatte ve evde olduğunuz bir günde işleme başlamakta fayda var. Kemiğin büyüklüğüne göre 12-15 saat arası sürecek bir işlemden bahsediyoruz çünkü.

Yaptığınız kemik suyu jelatinimsi kıvamlı bir yapıya sahip olacağından küçük porsiyonlar halinde buzlukta saklamak gerekiyor. Yaklaşık 4 yemek kaşıklık porsiyonlar, yemekleriniz için ideal olacaktır. Besleyici kış çorbaları gibi yemeklerde ise birden fazla kapsülde kullanabilirsiniz. Unutmayın ki, malzeme listenize damak tadınıza göre istediğiniz sebze ve baharatı ekleyebilirsiniz.

Malzemeler

- 3 kg dilimlenmiş ilikli kemik (Dana incik)

- 4 yemek kaşığı ayçiçek yağı

- 5 litre soğuk su

- 1 adet kuru soğan

- 2 adet pırasa

- 2 adet havuç

- 2 adet kereviz sapı

- 2 yemek kaşığı domates salçası

- 1 adet defne yaprağı

- 2 adet taze kekik

- 5 adet maydanoz sapı

- 1 baş sarımsak

- 5 adet tane karabiber

Yapılışı

- Fırınınızı 220°C derecede ısıtmaya başlayın. İlikli dana kemiklerini fırın tepsisine yerleştirin.

- Domates salçası ve 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını bir kapta karıştırıp, ilikli dana kemiklerinin üzerine her tarafına eşit yayılacak şekilde sürün.

- Kemikleri fırına verin ve ara ara çevirerek tamamen kahverengi oluncaya kadar pişirin.

- Kemiklerin pişmesine yakın tencereyi ocağa alıp ısıtın ve kalan 2 yemek kaşığı ayçiçek yağını tencereye ekleyin.

- İrice doğradığınız soğan, pırasa, havuç ve kereviz saplarını ilave edip karamelize oluncaya kadar pişirin.

- Pişen kemikleri fırından çıkarıp sebzelerin üzerine yerleştirin ve soğuk suyu ilave edin.

- Defne yaprağı, tane karabiber, taze kekik, maydanoz sapı ve ikiye böldüğünüz sarımsağı kabukları ile birlikte tencereye ekleyin.

- Bir taşım kaynattıktan sonra ateşi kısın ve ara ara üzerinde oluşan köpükleri (kef) almayı ihmal etmeyin. Suyun kesinlikle fokurdar pozisyonda kaynamadığından emin olun.

- Kemik suyunuz iyice kıvam alıp keskin bir tat ve istenilen koyu renk oluşana dek 12-15 saat aralığında pişirin.

- Tel süzgece bone geçirin ve kemik suyunu süzün. Süzdüğünüz kemik suyunu kabıyla birlikte buz havuza koyarak hızlı soğutma yapıp bakteri oluşumunu en aza indirebilirsiniz.

- Soğuyan kemik suyunu buz kalıplarına ya da karton bardaklara bölerek buzlukta muhafaza edin.

Afiyet olsun...

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

gizem.bozdag@nefisyemek.com