Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Yerli Malı Haftası'nın tarihi

Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak? 2021 Yerli Malı Haftası'nın tarihi

Her yıl okullarda neşeyle kutlanan Yerli Malı Haftası, öğrenciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman, hani gün kutlanacak?

Yerli Malı Haftası özellikle okullarda coşkuyla kutlanıyor ve öğrencilerin ülkemizde yetişen ürünleri tanıması amaçlanıyor.

Yerli Malı Haftası'nda okullarda birçok etkinlik gerçekleştiriliyor ve bu etkinliklere hem öğrenciler hem de veliler katılım sağlıyor.

Öğrenciler bu haftaya özel şiirler, yazılar yazarken bir yandan ise sadece ülkemizde yetiştirilen ürünlerle yemekler hazırlıyor.

Bu nedenle Yerli Malı Haftası'nın ne zaman kutlanacağı en fazla öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Peki, Yerli Malı Haftası ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte yanıtı...

YERLİ MALI HAFTASI NE ZAMAN, HANGİ GÜN KUTLANACAK?

Her yıl, 12-18 Aralık tarihinde kutlanan Yerli Malı Haftası boyunca tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilirken şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.

YERLİ MALI HAFTASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

1. Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen ekonomik sorunların önüne geçilmesi, yabancı ülkelere para akışının durdurulması ve yerli malının tüketiminin teşvik edilmesi amaçlandı. Bu nedenle hemen harekete geçildi.

Bu amaçla Atatürk başkanlığında, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi toplandı. Bu kongrede yurdun bağımsızlığının korunması, yerli malların üretilmesi ve kullanılması kararına varıldı.

Dönemin başbakanı olan İsmet İnönü 12 Aralık 1929'da TBMM’de yaptığı konuşmasında ulusal ekonomi, yerli malı ve tutumlu olma konularını anlattı. 1946 yılından itibaren Yerli Malı Haftası olarak kutlandı. 1983 yılında adı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak değiştirildi.