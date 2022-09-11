Yerli turistler Bodrum'dan ayrılmaya başladı

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Bodrum’da yerli turiste gözle görülen bir azalma oldu. Sahillerin tadını yabancı turistler doyasıya çıkardı.

Turizmin gözbebeği olan Bodrum'da, yarın 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasından dolayı sahiller yabancı turistlere kaldı.

Yerli turisttin en çok tercih ettiği Bodrum’da sahillerinde gözle görülür bir azalma oldu.

Plajlar yabancı turistlere kaldı

İHA'Nın haberine göre yabancı turistlere kalan sahillerde özellikle Avrupa ve Ortadoğu ülkelerinden gelen turistlerin sahil, kum ve güneş üçlüsünün tadını doyasıya çıkardı.

Denize giren turistlerin yanı sıra sahilde kitap okuyan, şezlonglarda güneşlenen turistler Bodrum’un tadını doyasıya yaşadı.

Hedef 1 milyon turist

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, okulların açılması nedeniyle yerli turistlerin şehirlerine döndüklerini belirterek “Hava limanı verilerine göre 735 bin yabancı turist Bodrum’a giriş yaptı. Deniz turizminden ise 195 bin kişiye ulaştık. BODER olarak üzerinde durduğumuz bir hedef var.

Hava ve deniz yoluyla 1 milyon turisti yakalamayı hedefliyoruz. Okulların açılmasıyla, yüksek sezonunda bitmesiyle, yerli turiste azalma mevcuttur. Bodrum’da müziğin sesini duyuyorsanız sezon devam ediyor demektir.

Bodrum’da müzik durduğu zaman sezon biter. Eylül ve Ekim ayıda sezonun devam edeceğini ön görüyoruz. İngiliz Hava yolları 15 Kasıma kadar uçuşları mevcut. Bununda bir nebze olsa katkısı olacaktır turizme” dedi.



