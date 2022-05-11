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    Yeşil pasaport süresi 2022: Yeşil pasaportlar ne kadar, kaç yıla uzatıldı?

    İçişleri Bakanlığı tarafından son alınan karar akabinde yeşil pasaportların süresinin uzatıldığı duyuruldu. Peki 2022 yeşil pasaport süresi ne kadar, kaç yıl oldu?
    • Haber Merkezi
    • 11.05.2022 - 10:51
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    Yeşil pasaport süresi 2022: Yeşil pasaportlar ne kadar, kaç yıla uzatıldı?

    Hususi pasaport belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür. Yeşil renkte olduğu için halk arasında yeşil pasaport ismiyle hatırlanmaktadır.

    Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye belirli günle sınırlı olmak şartıyla vizesiz seyahat edebilir.

    5 yıllık verilen yeşil pasaport hakkında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaport sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

    Yeşil pasaport sahipleri ise 2022 yeşil pasaport süresi ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

    Peki yeşil pasaport süresi ne kadar uzatıldı, kaç yıl oldu? İşte ayrıntılar...

    2022 Yeşil pasaport süresi ne kadar?

    5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıktı.

    Yeşil pasaport süresi 2022: Yeşil pasaportlar ne kadar, kaç yıla uzatıldı? #1

    Kimler yeşil pasaport alabilir?

    Son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına ve belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir. Peki kimler yeşil pasaport alabilir?

    • Birinci, ikinci ve üçüncü derecede bulunan devlet memurları ve sözleşmeli devlet memurları,

    • TBMM eski üyeleri ve bakanlar,

    • Görevleri boyunca büyükşehir belediye başkanları ve ilçe belediye başkanları,

    • Devlet sporcusu statüsünde olan sporcular,

    • Birinci dereceden emekli olmuş eski belediye başkanlarını,

    • Türk Telekom, Ziraat Bankası, Halk Bank gibi devlet bankalarında özelleştirmeden önce çalışmaya başlayanlara ve belirli şartları tamamlamış çalışanlar,

    • “İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport verilmesine İlişkin Esaslar” yasasıyla beraber belirli ihtacat hacmini geçmiş iş adamlarına ve ihracat miktarına bağlı olarak şirket yetkilileri,

    • Baroya kayıtlı en az 15 yıldır avukatlık yapan Avukatlar,

    • Tüm yeşil pasaport alma hakkı olanların eşleri ve 25 yaşını aşmamış, evli olmayan ve öğrenciliği devam eden çocukları hususi damgalı yeşil pasaport alma hakkına sahiptir.


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