Yeşil pasaport süresi 2022: Yeşil pasaportlar ne kadar, kaç yıla uzatıldı?

Yeşil pasaport süresi 2022: Yeşil pasaportlar ne kadar, kaç yıla uzatıldı?

İçişleri Bakanlığı tarafından son alınan karar akabinde yeşil pasaportların süresinin uzatıldığı duyuruldu. Peki 2022 yeşil pasaport süresi ne kadar, kaç yıl oldu?

Hususi pasaport belirli kademe ve kıdemi dolduran devlet memurlarına, kamu çalışanlarına, eski TBMM çalışanlarına, belediye başkanlarına ve tüm bunların ailelerine verilen, pek çok avantajı bulunan pasaport türüdür. Yeşil renkte olduğu için halk arasında yeşil pasaport ismiyle hatırlanmaktadır.

Yeşil pasaport sahipleri birçok ülkeye belirli günle sınırlı olmak şartıyla vizesiz seyahat edebilir.

5 yıllık verilen yeşil pasaport hakkında yeni bir karar alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeşil pasaport sürelerinin uzatıldığını açıkladı.

Yeşil pasaport sahipleri ise 2022 yeşil pasaport süresi ne kadar sorusuna yanıt arıyor.

Peki yeşil pasaport süresi ne kadar uzatıldı, kaç yıl oldu? İşte ayrıntılar...

2022 Yeşil pasaport süresi ne kadar?

5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi, yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıktı.

Kimler yeşil pasaport alabilir?

Son yıllarda düzenlenen kanunla devlet memuru statüsünde olmayan kamu çalışanlarına ve belirli bir ihracat miktarını yakalamış iş adamları ve şirketlerinin yetkililerine de hususi yeşil pasaport verilmektedir. Peki kimler yeşil pasaport alabilir?