Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesinde artış görüldü

İHA

Amasya’da sağanak yağış Yeşilırmak Nehri'nde su seviyesini beş kat artırdı.

Bir hafta önce saniyede 20 metreküp olan su debisi yağışların etkisiyle saniyede 100 metreküpün üzerine çıktı.

Gözle görülür şekilde yükselen su seviyesi dronla görüntülendi.

Taşova ilçesinde nehir sularının altında kalan iş makinesi ise vinç yardımıyla kurtarıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, şu ifadeleri kullandı:

Yeşilırmak’taki su seviyesi geçen haftaya göre beş kat yükselmiş durumda. Bu da bizim için sevindirici bir durum. Kış aylarının kurak geçmesine rağmen son bir haftadır yağan yağmur çiftçinin yüzünü inşallah güldürecek.