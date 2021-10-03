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    Yeşilırmak'ta balıklar oksijen yetersizliğinden ölüyor

    Amasya’da Yeşilırmak Nehri'nde çok sayıda balık kıyıya vurdu. Ölen ve kıyıda can çekişen balıkların bu durumuna oksijen yetersizliğinin neden olduğu açıklandı.
    • İHA
    • 03.10.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 03.10.2021 - 14:57
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    Yeşilırmak'ta balıklar oksijen yetersizliğinden ölüyor

    Amasya'da merkeze bağlı Kızseki köyü ile bir HES regülatörü arasındaki alanda balıkların yarı baygın şekilde suyun yüzeyine çıktığını gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi.

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

    YETKİLİLER İNCELEME YAPTI

    Sudan ve balıklardan numuneler alınıp nehrin farklı bölgelerinde ölçümler gerçekleştirildi.

    Su yüzeyinde çırpınan irili, ufaklı çok sayıda balığı görür görmez jandarmaya haber verdiğini belirten Kızseki köyü eski muhtarı Burhan Gelir, bölgedeki balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.

    Yeşilırmak'ta balıklar oksijen yetersizliğinden ölüyor ViDEO

    NEDENİ OKSİJEN YETERSİZLİĞİ

    Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, “Yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu yerde meydana gelen çok az sayıdaki balık ölümlerinin sudaki çözünmüş oksijen miktarının balıkların tolere edemeyeceği değerlerin altına ani olarak düşmesi sonucu ortaya çıkan ‘oksijen yetersizliğinin’ neden olduğu anlaşılmaktadır. Su numunelerinin analiz sonuçları geldikten sonra tekrar değerlendirilecek olup konuyla ilgili çalışmalar titizlikle devam etmektedir” ifadeleri yer aldı.

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