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- Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri
Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri
- İHA
- 10.01.2021 - 06:23
- Güncelleme : 10.01.2021 - 06:35
Amasya'da merkeze bağlı Yazı Bağları Mahallesi civarında dün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu.
VATANDAŞ, ZEHİRLİ BALIKLARI YİYOR
Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. “Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?” sorusunu "bir şey olmaz" diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.
Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri-Foto Galeri
Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri-Video
HER YIL BALIKLAR ÖLÜYOR
Duruma üzülen mahalle sakinlerinden Murat Köse ise Çağlayan Köprüsü civarında kıyıya vuran balıkları suya sürüklemeye çalıştı. Balık ölümlerinin her yıl yaşandığını anlatan Mehmet Noyan da önlem alınmasını istedi.
SUDAN ÖRNEK ALINDI
Yürek burkan bu durumun araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından alanda ölçüm yapıldığı ve incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.
YEŞİLIRMAK'TA SU SEVİYESİ ÇOK AZ
Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan Amasya’da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’taki su seviyesi önemli oranda azalmıştı.