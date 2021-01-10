Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak nehrinde çok sayıda ölü balık kıyıya vururken, bölgede yaşayanların kimi balıkları yemek için aldı, kimi de suya geri bıraktı.

Amasya'da merkeze bağlı Yazı Bağları Mahallesi civarında dün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu.

VATANDAŞ, ZEHİRLİ BALIKLARI YİYOR

Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. “Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?” sorusunu "bir şey olmaz" diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.

Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri-Foto Galeri

Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri-Video

HER YIL BALIKLAR ÖLÜYOR

Duruma üzülen mahalle sakinlerinden Murat Köse ise Çağlayan Köprüsü civarında kıyıya vuran balıkları suya sürüklemeye çalıştı. Balık ölümlerinin her yıl yaşandığını anlatan Mehmet Noyan da önlem alınmasını istedi.

SUDAN ÖRNEK ALINDI

Yürek burkan bu durumun araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından alanda ölçüm yapıldığı ve incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

YEŞİLIRMAK'TA SU SEVİYESİ ÇOK AZ

Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan Amasya’da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’taki su seviyesi önemli oranda azalmıştı.