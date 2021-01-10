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    Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

    Amasya'nın ortasından geçen Yeşilırmak nehrinde çok sayıda ölü balık kıyıya vururken, bölgede yaşayanların kimi balıkları yemek için aldı, kimi de suya geri bıraktı.
    • İHA
    • 10.01.2021 - 06:23
    • Güncelleme : 10.01.2021 - 06:35
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    Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri

    Amasya'da merkeze bağlı Yazı Bağları Mahallesi civarında dün sabah saatlerinden itibaren balıklar kıyıya vurdu.

    VATANDAŞ, ZEHİRLİ BALIKLARI YİYOR

    Bazı vatandaşlar balıkları tutmaya çalıştı. “Tuttuğunuz balıklar zehirliyse ne yapacaksınız?” sorusunu "bir şey olmaz" diye yanıtlayan Murat Kalleci, birkaç gün suda bekletip öyle yiyeceğini söyledi.

    Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri-Foto Galeri

    Yeşilırmak'ta toplu balık ölümleri-Video

    Yeşilırmak ta toplu balık ölümleri #1

    HER YIL BALIKLAR ÖLÜYOR

    Duruma üzülen mahalle sakinlerinden Murat Köse ise Çağlayan Köprüsü civarında kıyıya vuran balıkları suya sürüklemeye çalıştı. Balık ölümlerinin her yıl yaşandığını anlatan Mehmet Noyan da önlem alınmasını istedi.

    Yeşilırmak ta toplu balık ölümleri #2

    SUDAN ÖRNEK ALINDI

    Yürek burkan bu durumun araştırılması için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından alanda ölçüm yapıldığı ve incelenmek üzere numune alındığı öğrenildi.

    Yeşilırmak ta toplu balık ölümleri #3

    YEŞİLIRMAK'TA SU SEVİYESİ ÇOK AZ

    Kışın kar, yaz ve sonbaharda da beklenen yağışların düşmemesi dolayısıyla olağanüstü kuralık riski atında bulunan illerden olan Amasya’da şehrin ortasından geçen Yeşilırmak’taki su seviyesi önemli oranda azalmıştı.

    Yeşilırmak ta toplu balık ölümleri #4

    Yeşilırmak ta toplu balık ölümleri #5

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