Yetim Vakfı bu kurbanda 340 bin yetimin gönlüne dokundu

Yetim Vakfı tarafından 21 ülkede kesilen kurbanlar ile 340 bin yetim ve ailelerinin sofraları şenlendi. Binlerce çocuk da yeni kıyafetleriyle mutlu bir bayramı yaşadı.

Dünya üzerindeki yetim çocuklar için çalışmalar yapan Yetim Vakfı, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla karşıladığı Kurban Bayramı’nı 21 ülkede idrak etti. Bağışçılarımızın desteği ile 21 ülkede kurbanlar kesilerek 340 bin öksüz, yetim, sosyal yetim ve ailesine ulaştırıldı.

Yaptığı çalışmalarla bir yetimin daha hayatını güzelleştirmeyi hedefleyen Yetim Vakfı, bu yıl da kurban bağışlarıyla birçok yetimin sofrasını donattı; bayramlıklarıyla çocukların yüzünü güldürdü.

21 ülkede kesim ve dağıtım

Yetim Vakfı bu yıl, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla 21 ülkede kurban kesti. 6 bin 281 hisse kurban, 340 bin yetim, öksüz ve sosyal yetimin aileleriyle birlikte sofralarına ulaştı. En fazla kurban kesimi Mali ve Pakistan’da yapıldı. Onları Moro, Sri Lanka, Sudan, Nepal, Çad, Burkina Faso’da ve Togo takip etti. Türkiye ile birlikte Arakan, Bangladeş, Yemen, Lübnan, İran, Irak ve Suriye de kurban kesilen ülkeler arasında yer aldı. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek’te de kesilen kurbanlar da ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı.

Yetim çocuklar neredeyse

Kurban çalışması yapılan 21 ülke, çeşitli kriterlere göre belirlendi. Dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran ve son dönem istatistiklerine göre dünyadaki her üç yetimden ikisinin bulunduğu Afrika kıtası çalışmalarda ön plana çıktı. Onu, yoksulluk ve doğal afetlerin yaşandığı Güney ve Güneydoğu Asya ile savaş ve kaos ortamının milyonlarca çocuğu yetim bıraktığı Ortadoğu takip etti. Potansiyel kriz bölgeleri olarak öne çıkan Balkanlar ve Kafkasya da kurban kesim bölgeleri arasında yer aldı.

Bayramlıklarıyla mutlu oldular

Yetim Vakfı’nın dünya üzerindeki hiçbir yetim çocuğun bayrama mahzun girmemesi ve bayramın bütün neşesini doyasıya yaşaması amacıyla başlattığı bayramlık kampanyasında da çocuklara bayramlıkları ulaştırıldı. İran, Lübnan, Sri Lanka, Yemen ve Türkiye’de binlerce çocuk bayram sabahında yüzlerinde mutlu bir gülümseme ile uyandı.