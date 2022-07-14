Petrol
98.76
-0.81%
Euro
17.4863
-0.45%
Dolar
17.4814
0.33%
Altın
961.1
-1.04%
Borsa
2407
-0.06%
Bitcoin
348.279
2.35%
BTXN Coin
7.35
2.22%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Yetim Vakfı bu kurbanda 340 bin yetimin gönlüne dokundu

    Yetim Vakfı tarafından 21 ülkede kesilen kurbanlar ile 340 bin yetim ve ailelerinin sofraları şenlendi. Binlerce çocuk da yeni kıyafetleriyle mutlu bir bayramı yaşadı.
    • Haber Merkezi
    • 14.07.2022 - 15:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yetim Vakfı bu kurbanda 340 bin yetimin gönlüne dokundu

    Dünya üzerindeki yetim çocuklar için çalışmalar yapan Yetim Vakfı, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla karşıladığı Kurban Bayramı’nı 21 ülkede idrak etti. Bağışçılarımızın desteği ile 21 ülkede kurbanlar kesilerek 340 bin öksüz, yetim, sosyal yetim ve ailesine ulaştırıldı.

    Yaptığı çalışmalarla bir yetimin daha hayatını güzelleştirmeyi hedefleyen Yetim Vakfı, bu yıl da kurban bağışlarıyla birçok yetimin sofrasını donattı; bayramlıklarıyla çocukların yüzünü güldürdü.

    21 ülkede kesim ve dağıtım

    Yetim Vakfı bu yıl, “Bu Bayram Yetime Kurban” sloganıyla 21 ülkede kurban kesti. 6 bin 281 hisse kurban, 340 bin yetim, öksüz ve sosyal yetimin aileleriyle birlikte sofralarına ulaştı. En fazla kurban kesimi Mali ve Pakistan’da yapıldı. Onları Moro, Sri Lanka, Sudan, Nepal, Çad, Burkina Faso’da ve Togo takip etti. Türkiye ile birlikte Arakan, Bangladeş, Yemen, Lübnan, İran, Irak ve Suriye de kurban kesilen ülkeler arasında yer aldı. Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek’te de kesilen kurbanlar da ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı.

    Yetim çocuklar neredeyse

    Kurban çalışması yapılan 21 ülke, çeşitli kriterlere göre belirlendi. Dünya yetim nüfusunun önemli bir kısmını barındıran ve son dönem istatistiklerine göre dünyadaki her üç yetimden ikisinin bulunduğu Afrika kıtası çalışmalarda ön plana çıktı. Onu, yoksulluk ve doğal afetlerin yaşandığı Güney ve Güneydoğu Asya ile savaş ve kaos ortamının milyonlarca çocuğu yetim bıraktığı Ortadoğu takip etti. Potansiyel kriz bölgeleri olarak öne çıkan Balkanlar ve Kafkasya da kurban kesim bölgeleri arasında yer aldı.

    Bayramlıklarıyla mutlu oldular

    Yetim Vakfı’nın dünya üzerindeki hiçbir yetim çocuğun bayrama mahzun girmemesi ve bayramın bütün neşesini doyasıya yaşaması amacıyla başlattığı bayramlık kampanyasında da çocuklara bayramlıkları ulaştırıldı. İran, Lübnan, Sri Lanka, Yemen ve Türkiye’de binlerce çocuk bayram sabahında yüzlerinde mutlu bir gülümseme ile uyandı.

    Yetim Vakfı bu kurbanda 340 bin yetimin gönlüne dokundu #1

    Yetim Vakfı bu kurbanda 340 bin yetimin gönlüne dokundu #2

    Yetim Vakfı bu kurbanda 340 bin yetimin gönlüne dokundu #3


    İlginizi Çekebilir

    Nikon, DSLR fotoğraf makinesi üretimini durduruyor
    Teknoloji

    Nikon, DSLR fotoğraf makinesi üretimini durduruyor

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor
    CryptoTrade

    Murat A. kazanç garantisi veren yöntemi açıklıyor

    Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber DP'ye katıldı
    Politika

    Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber DP'ye katıldı

    Görüş Bildir