Yetim Vakfı, Ramazan’da 150 bin yetime ulaştı

2022 Ramazan çalışmaları, Ramazan Bereket Yetim Emanet sloganıyla yarın tamamlanıyor. Ramazan'da görevli ve gönüllülerden oluşan ekipler, 20 ülkede 156 bin 573 yetim ve ailelerine yardım ulaştırdı.

Yaşadığımız dünyada savaş, doğal afet, açlık ve kıtlıklar, kaza ve hastalıklar nedeniyle milyonlarca çocuk yetim kalıyor.

Yetim çocukların yarıya yakını ise aile ve kurum korumasından mahrum bulunuyor. Yetim Vakfı bu korumadan uzak, ebeveyn kaybı yaşamış çocukların ve aile üyelerinin, yaşadıkları kayıpla başa çıkabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yetim hamiliğinde hedef 50 bin çocuk

Yetim Vakfı, on bir ayın sultanı Ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını savaş ve kriz ortamındaki 20 ülkede 156 bin 573 yetim ve ailelerine ulaştırdı.

Bu Ramazan ayında hami olduğu yetim sayısını 2 bin arttırarak 6 binden 8 bine yükselten Yetim Vakfı’nın hedefi hayırseverlerin destekleriyle kısa zamanda 50 bin yetime hami olabilmek.

Vakfın Ramazan ayında yurt içi ve yurt dışında yapılan yardım kalemleri arasında Ramazan kumanyaları, Ramazan Çocuk Paketleri, iftar yemekleri, bayramlıklar, zekât, fitre ve fidyeler yer alıyor.

Ramazan’da Dünya Yetim Çocuklar Raporu 2022 açıklandı

İslam İşbirliği Teşkilatı, 2013 yılında Ramazan ayının 15.gününü Dünya Yetimler Günü olarak ilan etti. Dünya Yetimler Günü, bu sene dokuzuncu kez tüm İslam dünyasında idrak edildi.

Yetim Vakfı tarafından, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde “Dünya Yetim Çocuklar Raporu 2022” açıklandı. Rapora göre; dünya üzerindeki yaklaşık iki buçuk milyar çocuğun 153 milyondan fazlası yetim.

Sayıları net olarak bilinmeyen sosyal yetimler ise anne babası hayatta olmasına rağmen temel ihtiyaçlarını karşılamaktan aciz durumda bulunuyor. Yetim kavramının zannedildiğinden daha geniş bir anlam içerdiğini belirten Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, “Her coğrafya birbirinden farklı sorunlarla mücadele etmekte olup, yaşananların faturasını en ağır şekilde ödeyenler ise çocuklar oluyor. Verdiğimiz sayısal değerler ve tablolar, ne yazık ki sadece buzdağının görünen kısmı. Hakikat bundan daha üzücü ve trajik.” dedi.

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yetim çocukların, ailelerin ve gönüllülerin katılımı ile Yetim Vakfı Genel Merkezi’nde “Sokağıma Şenlik Geldi” etkinliği düzenlendi.

58 bin yetim ve ailelerine Ramazan kumanyası

Yetim Vakfı, Ramazan çalışmaları çerçevesinde Türkiye ve dünya genelinde dağıttığı Ramazan kumanyalarından 58 bin 716 yetim ve aileleri istifade etti. Yurt içinde ve yurt dışında dağıtılan bu kumanya paketlerinde bir ailenin aylık temel gıda malzemeleri bulunuyor. Bu sayede hayırseverlerin destekleriyle farklı coğrafyalardaki yetim çocuklar ve aileleri Ramazan ayını daha güzel geçiriyor.

40 bin Ramazan çocuk paketi

Yetim Vakfı, klasik yardım anlayışının dışına çıkarak çocuklar için özel alanlar geliştiriyor. Bunlardan biri de Ramazan Çocuk Paketleri.

Vakıf, Ramazan ayını güzel geçirebilmeleri adına çocuklar için özel hazırladığı 40 bin 618 Ramazan Çocuk Paketini yetim çocuklarla buluşturdu. Yetim çocukların yüzünü güldürmek için hazırlanan paketlerin içerisinde çocukları mutlu edecek oyuncaklar, atıştırmalıklar ve kitaplar da bulunuyor.

23 bin yetime iftar yemeği

Yetim çocuklar ve ailelerinin ihtiyaçlarına dayalı hizmetler sunan Yetim Vakfı, Ramazan ayında 23 bin 943 yetim çocuğa ve ailelerine iftar yemeği imkânı sundu. Hayırseverlerin destekleriyle temel yaşam haklarından mahrum olan ailelerin Ramazan ayını daha rahat geçirmeleri sağlandı.

16 bin yetime bayramlık

Yetim Vakfı’nın görevli ve gönüllülerden oluşan ekipleri, yetim çocukların bayramı sevinçle karşılamaları için 4 kıtada 16 bin 539 yetim çocuğa bayramlık elbiseler ulaştırdı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının bereketi, hayırseverlerin desteğiyle yetim çocukların bayram sabahına yeni elbiseleriyle sevinç içinde uyanması sağlandı.

9 bin yetim ve ailelerine fitre, fidye ve zekât yardımı

Yetim Vakfı, yetimlik duygusu ile birlikte savaş ve yoksulluğu bir arada yaşayan çocuklar için Ramazan ayı boyunca yetim ailelerine nakdi yardımda bulundu. Bu kapsamda 9 bin 437 yetim ve ailelerine Ramazan ayını daha rahat geçirebilmeleri için fitre, fidye ve zekât yardımları ulaştırıldı.

Adak, akika ve şükür kurbanları

Ramazan ayında hayırseverlerin Yetim Vakfı’na bağışladığı adak, akika ve şükür kurbanları kesilerek yetim çocuklara ve ailelerine ulaştırıldı. Bu Ramazan ayında kesilen kurbanlardan 5 bin 320 yetim ve aileleri istifade etti.

4 kıta 20 ülke’de 156 bin 573 yetim ve ailelerine yardım sağlandı

Yetim Vakfı’nın “Ramazan Bereket Yetim Emanet” sloganıyla Ramazan ayı çalışmalarını Türkiye ile birlikte gerçekleştirdiği ülke sayısı bu yıl 20’ye yükseldi. Bu ülkeler şu şekilde: Ortadoğu’da Filistin, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen. Balkanlar’da Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ. Kafkasya’da Azerbaycan, Afrika’da Libya, Mali, Togo, Tunus. Güneydoğu Asya’da Arakan, Bangladeş, Moro, Pakistan, Sri Lanka.