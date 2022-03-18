Yetim Vakfı Ramazan’da 16 ülkede 150 bin yetime ulaşacak

Yetim Vakfı bu yıl, Ramazan ayında Türkiye ile birlikte 16 ülkede 150 bin yetim ve ailelerine umut olacak.

2022 Ramazan programını hazırlayan vakıf, yetimlerin Ramazan ayını güzel geçirmeleri ve bayramı sevinçle karşılamaları için hayırseverlerin zekât, kumanya, çocuk paketi, bayramlık, iftar-sahur yemeği, fitre ve fidye bağışlarını dünyanın dört bir yanına ulaştıracak.

İSTANBUL

Yetimlerin sevgi dolu ve şefkatli bir çevrede, ruh ve beden sağlığı bütünlüğü içinde gelişmesine katkıda bulunan Yetim Vakfı, bu Ramazan 16 ülkede 150 bin yetime destek sunacak.

RAMAZAN BEREKET YETİM EMANET

Ramazan ayına savaş, açlık, soğuk ve yokluk ortamında girecek olan yetim çocuklara ve ailelerine, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren Yetim Vakfı, Ramazan çalışmalarına başladı. 2022 Ramazan ayına ‘Ramazan Bereket Yetim Emanet’ sloganıyla yola çıkan Vakıf, Türkiye ve dünya üzerindeki yetim çocuklara ve ailelerine destekte bulunarak 11 ayın sultanı Ramazan ayında kalpleri birleştirecek.

İFTAR PAKETLERİ BİRİNCİ ELDEN ULAŞTIRILACAK

Yürütülen çalışmalar kapsamında Yetim Vakfı Ramazan ayında bağışçıların destekleriyle yetim çocuklar ve ailelerin hem sahur hem de iftar sofralarını zenginleştirecek. Yetim ailelerine iftar paketleri birinci elden ulaştırtılacak. Paylaşmanın ve dayanışmanın zirve yaptığı Ramazan bereketi dünyanın dört bir yanına taşınarak yetimlerin yüzlerinde gülümsetecek. Yapılan hazırlıklar neticesinde iftariyeliklerden bayramlıklara binlerce yetimin ihtiyaçları karşılanacak.

“AMACIMIZ BAYRAMI SEVİNÇLE KARŞILAMALARINI SAĞLAMAK”

Ramazan ayı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz: “Mübarek Ramazan ayının manevi ikliminde Türkiye, Filistin, Lübnan, Irak, İran, Suriye, Yemen, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Azerbaycan, Libya, Mali, Tunus, Arakan, Bangladeş ve Sri Lanka’daki yetim çocuklarımızın ve ailelerinin bu ayı, güzel geçirmelerini ve bayramı sevinçle karşılamalarını sağlamak adına hazırlıklarımızı tamamladık. Ramazan ayını yetim çocuklarımızın garip geçirmesine başta bağışçılarımız olmak üzere hiçbirimizin gönlü razı değil. Amacımız bağışçılarımızın destekleriyle yetim çocuklarımızın Ramazan bayramını sevinçle karşılamalarını sağlamak.” ifadelerine yer verdi.

YETİMLERE NASIL DESTEK SAĞLANIR?

Ramazan ayında bağışçılar çeşitli kalemlerde yetimlere ve ailelerine destek sağlayabiliyor. Yetim ailelerine umut olmak isteyenler Yetim Sponsorluğu, Zekât, Ramazan Kumanya Paketi, Ramazan Çocuk Paketi, Bayramlık Kıyafet, İftar Yemeği, Fitre, Fidye gibi bağış kalemleri ile bağışta bulunabiliyor. Ayrıca hayırseverler YETİM yazıp 9868’e göndererek 10 TL bağışta bulunabiliyor.