Yetimlerin elinden tutan doktor! Diş Hekimi İlhan Ocak başarı hikayesini İHH ekibine anlattı Çocukluğundan beri hayalini kurduğu diş hekimliğini icra eden İlhan Ocak, hayatı boyunca elde ettiği başarıları iki sebebe bağlıyor. Biri anne ve babasından aldığı dua, diğeri ise yetimler için yaptığı yardımlar.

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, son zamanlarda Youtube kanalıyla ön plana çıkıyor.

Her hafta bir hikayeyi izleyicilerle buluşturan İHH, yardımlarıyla, başarı ve hayat hikayeleriyle gönüllerde taht kuran isimleri konuk ediniyor.

Kanalın yeni konuğu bu hafta, yetimlere el uzatan Diş Hekimi İlhan Ocak oldu.

Ocak, "Güzel şeylerin parçası olun” sloganıyla tanınıyor. Kliniğinde yetimler yararına bir köşe hazırlatan doktor, bu hareketiyle daha fazla başarı elde ettiğine inanıyor.

Aynı zamanda anne ve babasından aldığı duaların da meslek hayatına ışık olduğunu belirten Ocak, başarı ve hayat hikayesini İHH ekibiyle paylaştı.

"Hep arkamda anne ve babamın duasını hissettim"

İlhan Ocak, şu ifadeleri kullandı:

Ben bir köylü çocuğuyum. Babam kamyon şoförü. Üç kardeşiz. Kamyonculuk yaparak okuttu. Kendisi okuyamadığı için içinde hep ukde kalmış. Üçümüzü de okuttu, abimi, ablamı ve beni. Hep onların dualarıyla bir yerlere geldiğini hisseden bir insanım ben. Hayatım boyunca hep arkamda anne ve babamın duasını hissettim.



Seviye tespit sınavı yapılırdı eskiden dershanelerde. Ben eksi puanla 156'ncı olmuştum. O günün gecesinde duvara yazmıştım: 'Allah'ın izniyle diş hekimliğini kazanacağım.' Hala evimin duvarında durur.

"Bütün hekim arkadaşlarımız kendileri maaşlarından yetimlere yardım yapıyor"

Kliniğinde 10 kişilik ekibiyle birlikte yetimler için verilen hizmeti de anlatan Ocak, sözlerine şöyle devam etti:

Daha önce genel koordinatörümüzün teşvikiyle resmi olarak yetim bakalım denildi. 10 tane yetimi öyle aldık. Kendi münferit olarak baktığımız yetimlerimiz vardı. Vakıfta da aynı şekilde. Ama burada bütün hekim arkadaşlarımız kendileri maaşlarından o yetimlere, kumbaraya atıyorlar. Bizim cebimizden hiçbir şey çıkmıyor. Biz on tane yüz tane de yetime bakabiliriz. Ama o arkadaşlar öyle bırakmıyorlar bize.

"Yetime Dokunduğunda Allah Kat be Kat Fazlasını Veriyor" | Diş Hekimi İlhan Ocak'ın Hikayesi / videosunu izlemek için tıklayın